Podwyżka opłat w sanatoriach i uzdrowiskach. O ile zdrożeją od maja 2026?
1 maja wzrastają stawki w sanatoriach. Nie na zawsze, to coroczna podwyżka Fot. posztos / Shutterstock

1 maja wchodzą nowe, wyższe stawki w sanatoriach z kontraktem NFZ. To coroczna zmiana, która sprawia, że urlop zdrowotny latem kosztuje więcej niż ten w okresie jesienno-zimowym. Po wakacjach ceny ponownie spadną do niższego poziomu.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Narodowy Fundusz Zdrowia bierze na siebie koszty zabiegów oraz opieki medycznej, ale za zakwaterowanie i jedzenie płacimy w sanatoriach z własnej kieszeni. Do końca kwietnia obowiązuje jeszcze tańszy cennik. Pacjenci, którzy zaczynaną turnus w maju, muszą przygotować się na większy wydatek.

Ile kosztuje sanatorium NFZ po 1 maja?

"Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia" – przypomina na swojej stronie NFZ. Stawki reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 roku (do pobrania tutaj), które dzieli rok na dwa sezony rozliczeniowe.

Od 1 października do 30 kwietnia obowiązuje I sezon, a od 1 maja do 30 września II sezon rozliczeniowy. Cena, jaką zobaczymy na rachunku, zależy przede wszystkim od standardu pokoju oraz tego, czy mamy do dyspozycji prywatną łazienkę, czy dzielimy ją na wspólnym korytarzu z innymi kuracjuszami.

Zobacz także

logo
10 najlepszych uzdrowisk w Polsce. Zwycięski kurort ma 66 słonecznych dni w roku
logo
Sanatorium bez kolejek brzmi nierealnie, ale jest możliwe. Ta grupa Polaków nie musi czekać
logo
Pokazała, co dostała na talerzu w sanatorium i wybuchła awantura. "To jakieś jaja!"
logo
Zaskakujące sceny w znanym polskim sanatorium. Kuracjuszka wszystko ujawniła
logo
Oszustwo na NFZ powraca. Nie daj się nabrać, że chcą ci oddać za leki
logo
Polacy nie odwołują wizyt na NFZ, więc przepadają innym pacjentom. "Jak mam odwołać, gdy nikt nie odbiera?"

Nowy cennik za sanatorium od 1 maja

Poniżej prezentujemy stawki za jedną dobę pobytu, które zaczną obowiązywać w maju. W nawiasach znajdziemy dla porównania kwoty, które płacą pacjenci wyjeżdżający przed końcem kwietnia.

  • Jedynka z łazienką: 40,90 zł za dobę (obecnie 32,60 zł)
  • Jedynka ze wspólną łazienką (studio): 37,40 zł za dobę (obecnie 26,10 zł)
  • Jedynka bez łazienki: 33,20 zł za dobę (obecnie 24,90 zł)
  • Dwójka z łazienką: 27,30 zł za dobę (obecnie 19,50 zł)
  • Dwójka ze wspólną łazienką (studio): 24,90 zł za dobę (obecnie 16,50 zł)
  • Dwójka bez łazienki: 19,50 zł za dobę (obecnie 14,20 zł)
  • Pokój wieloosobowy z łazienką: 14,80 zł za dobę (obecnie 12,50 zł)
  • Pokój wieloosobowy ze wspólną łazienką (studio): 13,60 zł za dobę (obecnie 11,90 zł)
  • Pokój wieloosobowy bez łazienki: 11,90 zł za dobę (obecnie 10,60 zł)

    • Wybierając najpopularniejszy standard, czyli pokój dwuosobowy z łazienką, za 21-dniowy turnus po 1 maja zapłacisz 573,30 zł. To o ponad 160 zł więcej niż poza sezonem wakacyjnym.

    Zasady wyjazdu i finansowanie leczenia w sanatoriach

    NFZ zapewnia, że "zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne". Za co trzeba zapłacić samodzielnie w klasycznym sanatorium??

  • Transport, czyli bilet na pociąg, autobus lub paliwo do własnego auta
  • Częściowa opłata za jedzenie i spanie w sanatorium
  • Koszty pobytu (wg stawek wyżej) przy typowym leczeniu uzdrowiskowym
  • Pobyt opiekuna, jeśli musisz z nim podróżować
  • Opłata klimatyczna lub uzdrowiskowa w miejscu pobytu
  • Zabiegi dodatkowe, niezwiązane z główną przyczyną skierowania

    • O skierowaniu zawsze decyduje lekarz, oceniając naszą sprawność i brak przeciwwskazań. Jeśli liczymy na zupełnie darmowy wyjazd, to taką opcję dają jedynie szpitale uzdrowiskowe, gdzie pobyt trwa 21 dni i jest całkowicie zwolniony z opłat za zakwaterowanie.