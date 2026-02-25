1 maja wzrastają stawki w sanatoriach. Nie na zawsze, to coroczna podwyżka Fot. posztos / Shutterstock

1 maja wchodzą nowe, wyższe stawki w sanatoriach z kontraktem NFZ. To coroczna zmiana, która sprawia, że urlop zdrowotny latem kosztuje więcej niż ten w okresie jesienno-zimowym. Po wakacjach ceny ponownie spadną do niższego poziomu.

REKLAMA

Narodowy Fundusz Zdrowia bierze na siebie koszty zabiegów oraz opieki medycznej, ale za zakwaterowanie i jedzenie płacimy w sanatoriach z własnej kieszeni. Do końca kwietnia obowiązuje jeszcze tańszy cennik. Pacjenci, którzy zaczynaną turnus w maju, muszą przygotować się na większy wydatek.

Ile kosztuje sanatorium NFZ po 1 maja?

"Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia" – przypomina na swojej stronie NFZ. Stawki reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 roku (do pobrania tutaj), które dzieli rok na dwa sezony rozliczeniowe.

REKLAMA

Od 1 października do 30 kwietnia obowiązuje I sezon, a od 1 maja do 30 września II sezon rozliczeniowy. Cena, jaką zobaczymy na rachunku, zależy przede wszystkim od standardu pokoju oraz tego, czy mamy do dyspozycji prywatną łazienkę, czy dzielimy ją na wspólnym korytarzu z innymi kuracjuszami.

Nowy cennik za sanatorium od 1 maja

Poniżej prezentujemy stawki za jedną dobę pobytu, które zaczną obowiązywać w maju. W nawiasach znajdziemy dla porównania kwoty, które płacą pacjenci wyjeżdżający przed końcem kwietnia.

Jedynka z łazienką: 40,90 zł za dobę (obecnie 32,60 zł) Jedynka ze wspólną łazienką (studio): 37,40 zł za dobę (obecnie 26,10 zł) Jedynka bez łazienki: 33,20 zł za dobę (obecnie 24,90 zł) Dwójka z łazienką: 27,30 zł za dobę (obecnie 19,50 zł) Dwójka ze wspólną łazienką (studio): 24,90 zł za dobę (obecnie 16,50 zł) Dwójka bez łazienki: 19,50 zł za dobę (obecnie 14,20 zł) Pokój wieloosobowy z łazienką: 14,80 zł za dobę (obecnie 12,50 zł) Pokój wieloosobowy ze wspólną łazienką (studio): 13,60 zł za dobę (obecnie 11,90 zł) Pokój wieloosobowy bez łazienki: 11,90 zł za dobę (obecnie 10,60 zł)

REKLAMA

Wybierając najpopularniejszy standard, czyli pokój dwuosobowy z łazienką, za 21-dniowy turnus po 1 maja zapłacisz 573,30 zł. To o ponad 160 zł więcej niż poza sezonem wakacyjnym.

Zasady wyjazdu i finansowanie leczenia w sanatoriach

NFZ zapewnia, że "zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne". Za co trzeba zapłacić samodzielnie w klasycznym sanatorium??

Transport, czyli bilet na pociąg, autobus lub paliwo do własnego auta Częściowa opłata za jedzenie i spanie w sanatorium Koszty pobytu (wg stawek wyżej) przy typowym leczeniu uzdrowiskowym Pobyt opiekuna, jeśli musisz z nim podróżować Opłata klimatyczna lub uzdrowiskowa w miejscu pobytu Zabiegi dodatkowe, niezwiązane z główną przyczyną skierowania

REKLAMA