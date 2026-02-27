Melania Trump
Biuro Melanii Trump poinformowało, że żona Donalda Trumpa w marcu będzie... przewodniczyć obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ. Będzie to pierwszy taki przypadek w historii – podkreślają amerykańskie media. Oto, czego prawdopodobnie będzie dotyczyła sesja obrad.

"Historyczne wydarzenie" dla USA i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak informują amerykańskie media, to już przesądzone, że Melania Trump w marcu będzie przewodniczyć obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ. W imieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Melania Trump stanie na czele obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ

Kolejne posiedzenie organu zaplanowane jest już na 2 marca. To właśnie wtedy też USA przejmą rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa od Wielkiej Brytanii.

"W dniu, w którym Stany Zjednoczone obejmą przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, przejdą do historii (...) i będą promować rolę edukacji w zapewnianiu pokoju" – przekazała misja USA przy ONZ za pośrednictwem serwisu X.com.

Więcej informacji wkrótce.