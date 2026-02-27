Waldemar Żurek o Zbigniewie Ziobrze w wywiadzie z Anną Dryjańską w naTemat. "Dziś ma zupełnie inną minę" Fot. naTemat / Zrzut ekranu / YouTube / Sejm RP

W wywiadzie z Anną Dryjańską w naTemat Waldemar Żurek odniósł się m.in. do ściganego listem gończym Zbigniewa Ziobry. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny jasno wskazał, że jego poprzednik boi się stanąć przed sądem. – Dzisiaj ma zupełnie inną minę – skwitował.

Zbigniew Ziobro ma azyl polityczny na Węgrzech, podobnie jak inny poseł PiS Marcin Romanowski. Oficjalnie wiemy o tym 12 stycznia. Informację tę przekazał pełnomocnik polityka, Bartosz Lewandowski. Niedługo potem Ziobro sam zamieścił w mediach społecznościowych wiadomość, w której obrzucił błotem rząd Donalda Tuska, sugerując, że w Polsce panuje "kryptodyktatura".

W lutym bieżącego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przedstawił postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego Zbigniewa Ziobry tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Prokuratura Krajowa wydała list gończy za byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym.

Waldemar Żurek o Zbigniewie Ziobrze. "On boi się stanąć przed sądem"

Waldemar Żurek, obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w wywiadzie z Anną Dryjańską w naTemat.pl zasugerował, że dziś Zbigniew Ziobro nie ma już takiej pewności siebie jak kiedyś.

– Widzieliśmy go kilka miesięcy temu, jak z takim cynicznym uśmiechem wykrzykiwał w Sejmie: "miękiszony i fujary". Dzisiaj ma zupełnie inną minę. [...] Jego wszyscy sojusznicy dostrzegają to, że ta gwiazda szeryfa okazała się plastikowym gadżetem, a pistolety to były po prostu jakieś zabawkowe kapiszonowce – powiedział szef MS w naTemat.

Żurek podkreślił, że wobec ściganego polityka będzie stosowany europejski nakaz aresztowania. – Jeżeli zmieni się władza na Węgrzech, a wiemy, że wiosną ma dojść do wyborów, to już ci, którzy dzisiaj są w opozycji, zapowiadają: Węgry i Budapeszt nie będą schronieniem dla przestępców czy potencjalnych skazanych – mówił.