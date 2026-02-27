W wywiadzie z Anną Dryjańską w naTemat Waldemar Żurek odniósł się m.in. do ściganego listem gończym Zbigniewa Ziobry. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny jasno wskazał, że jego poprzednik boi się stanąć przed sądem. – Dzisiaj ma zupełnie inną minę – skwitował.
Zbigniew Ziobro ma azyl polityczny na Węgrzech, podobnie jak inny poseł PiS Marcin Romanowski. Oficjalnie wiemy o tym 12 stycznia. Informację tę przekazał pełnomocnik polityka, Bartosz Lewandowski. Niedługo potem Ziobro sam zamieścił w mediach społecznościowych wiadomość, w której obrzucił błotem rząd Donalda Tuska, sugerując, że w Polsce panuje "kryptodyktatura".
W lutym bieżącego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przedstawił postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego Zbigniewa Ziobry tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Prokuratura Krajowa wydała list gończy za byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym.
Waldemar Żurek o Zbigniewie Ziobrze. "On boi się stanąć przed sądem"
Waldemar Żurek, obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w wywiadzie z Anną Dryjańską w naTemat.pl zasugerował, że dziś Zbigniew Ziobro nie ma już takiej pewności siebie jak kiedyś.
– Widzieliśmy go kilka miesięcy temu, jak z takim cynicznym uśmiechem wykrzykiwał w Sejmie: "miękiszony i fujary". Dzisiaj ma zupełnie inną minę. [...] Jego wszyscy sojusznicy dostrzegają to, że ta gwiazda szeryfa okazała się plastikowym gadżetem, a pistolety to były po prostu jakieś zabawkowe kapiszonowce – powiedział szef MS w naTemat.
Żurek podkreślił, że wobec ściganego polityka będzie stosowany europejski nakaz aresztowania. – Jeżeli zmieni się władza na Węgrzech, a wiemy, że wiosną ma dojść do wyborów, to już ci, którzy dzisiaj są w opozycji, zapowiadają: Węgry i Budapeszt nie będą schronieniem dla przestępców czy potencjalnych skazanych – mówił.
Na pytanie o to, czy Zbigniew Ziobro się go obawia, Waldemar Żurek odpowiedział: – Myślę, że Ziobro boi się sprawiedliwości, on boi się stanąć przed sądem. Ja nie jestem człowiekiem, który straszy, tylko staram się być skuteczny. Ziobro wie, że ja nie boję się jego ani jego gróźb, ani gróźb jego ludzi.