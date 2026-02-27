Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego Fot. Shutterstock

Jest weto prezydenta i oskarżenia o "chaos w sądach". Ale jest też ostra odpowiedź ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W rozmowie z Anną Dryjańską w naTemat Waldemar Żurek nie owija w bawełnę i mówi wprost o skutkach decyzji głowy państwa o zawetowaniu nowelizacji ustawy o KRS. Padają liczby, zarzuty o czysto polityczne decyzje i jedno bardzo mocne słowo: "chore".

REKLAMA

Kilka dni temu Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przygotowanej przez resort sprawiedliwości i przyjętej wcześniej przez Sejm i Senat. Prezydent przekonywał, że nie może podpisać ustawy, która – jak mówił – "pod hasłem przywracania praworządności w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów".

Jego zdaniem projekt w sprawie KRS prowadzi do "segregacji sędziów", jest niezgodny z Konstytucją i mógłby skutkować usuwaniem tych, których "obecna władza się obawia".

REKLAMA

Nawrocki podkreślał też, że w polskim porządku prawnym nie ma "neo" ani "paleo" sędziów, a powoływanie sędziów jest wyłączną prerogatywą prezydenta. Zapowiedział też własny projekt ustawy oraz – w razie odrzucenia propozycji dialogu – referendum "w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów".

Waldemar Żurek o Karolu Nawrockim i KRS. "Chore"

Do tych słów wprost odniósł się Waldemar Żurek w wywiadzie z Anną Dryjańską w naTemat. – Etatów sędziowskich mamy prawie tysiąc nieobsadzonych, dlatego że mamy kryzys związany z KRS-em i blokowanie przez prezydenta – podkreślił minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

REKLAMA

Jego zdaniem, to Karol Nawrocki "dzisiaj ponosi odpowiedzialność za przewlekłość". Żurek skrytykował też zapowiadany projekt prezydencki. – Jaką ma na to receptę? Sędziów do więzienia wsadzać. Jego projekt ustawy mówi nawet o wyrokach do dziesięciu lat pozbawienia wolności dla sędziów, którzy stosują prawo unijne – zauważył.

To zaczyna być chore. Kancelaria po prostu oderwała się od rzeczywistości i działa na szkodę Polaków. Takie jest moje zdanie. Waldemar Żurek minister sprawiedliwości i prokurator generalny

– Proszę sobie wyobrazić, że dwie edycje neo-KRS wysłały na sędziowską emeryturę 145 sędziów, którzy mieli zaświadczenie od lekarza orzecznika, że mogą pracować i że chcą pracować – mówi Żurek. Jego zdaniem, decyzje te było "czysto polityczne": "Bo podpisali listy sprzeciwu, jak łamano praworządność, bo wychodzili na Marsz Tysiąca, bo mieli koszulkę 'Konstytucja' (...)".

REKLAMA

Minister sprawiedliwości wyliczał też konsekwencje blokowania ustawy o KRS dla obywateli. – Ci ludzie, jak przeliczyłem średnią załatwialność sędziego przez rok, załatwiliby w ciągu ośmiu lat, wie pani ile? 633 tysiące spraw. Ale co jest najgorsze w tym wszystkim? To jest też niegospodarność, bo oni dostają 75 procent ostatniej pensji, nie pracując – podkreślił.

Waldemar Żurek zwrócił też uwagę, że w wielu krajach doświadczeni sędziowie są wartością, a nie problemem.