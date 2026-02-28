Izraelskie media podają, że Ali Chamenei "został wyeliminowany" Fot. public domain / wikipedia.org

– Wiele wskazuje na to, że Ali Chamenei nie żyje – przekazał w oświadczeniu premier Izraela Binjamin Netanjahu. Izraelski Kanał 12, powołując się na "wysokiego rangą urzędnika", przekazał, że ciało ajatollaha miało zostać znalezione w ruinach kompleksu w Teheranie. Co innego twierdzą jednak media w Iranie.

W sobotę wieczorem Binjamin Netanjahu zabrał głos w telewizyjnym oświadczeniu. Mówił oczywiście o przeprowadzonych wspólnie z USA atakach na Iran. Premier Izraela przekazał też, że "wiele znaków wskazuje, że najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei nie żyje".

– W naszym pierwszym uderzeniu zaatakowaliśmy kompleks, w którym przebywał Ali Chamenei. To on był odpowiedzialny za szerzenie terroryzmu i plan zniszczenia Izraela – mówił Netanjahu, cytowany przez izraelskie media.

Ali Chamenei nie żyje? Sprzeczne doniesienia ws. najwyższego przywódcy Iranu

Izraelski Kanał 12 twierdzi z kolei, że dokumentacja dotycząca ciała Chameneiego została przedstawiona premierowi Netanjahu. Powołując się na "wysokiego rangą urzędnika" podano, że ciało Chameneiego miało zostać znalezione w ruinach kompleksu w Teheranie. Część izraelskich mediów informuje dodatkowo, że w ataku zginęli również synowa i zięć ajatollaha.

"Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei wyeliminowany w Teheranie" – podaje na swojej stronie "Israel Hayom", jeden z najpopularniejszych dzienników w Izraelu. "Ajatollah Ali Chamenei został wyeliminowany podczas operacji w sercu Teheranu, potwierdziło izraelskie źródło bezpieczeństwa. Na miejscu zamachu bombowego w posiadłości Chameneiego odnaleziono kilka ciał, w tym ciało irańskiego dyktatora" – czytamy.

Zgoła inne doniesienia płyną jednak z Iranu. Według stacji Al Majadin Chamenei został przetransportowany do bezpiecznego miejsca i kieruje odwetem "z centrum dowodzenia". Taką wersję podaje Iran od samego początku. Dodajmy, że choć do ataków Izraela i USA doszło w sobotę rano i ajatollah do tej pory nie zabrał publicznie głosu, irańskie władze i media utrzymują, że Ali Chamenei żyje.

– Prezydent [Masud Pezeszkian, który również jest celem – red.] i najwyższy przywódca są cali i zdrowi – stwierdził rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmail Baghaei w rozmowie z ABC News.

Rezydencja Chameneiego zrównana z ziemią

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, w efekcie nalotu rezydencja 86-letniego najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Aliego Chameneiego została praktycznie zrównana z ziemią. Do zdjęć satelitarnych z tamtego miejsca dotarł dziennik "New York Times".

Na fotografii widać duże zniszczenia i czarny dym. To właśnie tam na co dzień miał przebywać Chamenei i kilku wysokich rangą urzędników.