Iran wystrzelił rakiety w kierunku Cypru. Celem mogła być Wielka Brytania Fot. kirill_makarov/Shutterstock

Od momentu sobotniego ataku na Iran sytuacja na Bliskim Wschodzie uległa dramatycznemu załamaniu. Tysiące lotów zostały odwołane, a turyści utknęli, nie wiedząc, kiedy i jak wrócą do domu. Teraz pojawiły się doniesienia, że irańskie rakiety leciały w kierunku Cypru.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie zmienia się bardzo dynamicznie. W nocy z soboty na niedzielę szczątki irańskich dronów i pocisków uderzyły m.in. w lotniska w Dubaju i Abu Zabi. Z powodu ryzyka kolejnych nalotów przestrzenie powietrzne wielu krajów pozostają zamknięte, a linie lotnicze masowo odwołują loty. Teraz minister obrony Wielkiej Brytanii poinformował, że dwie irańskie rakiety zostały wystrzelone w kierunku Cypru. Nie był to przypadek.

Cypr celem ataku Iranu. Wielka Brytania wyjaśnia

Cypr to jeden z popularniejszych kierunków turystycznych Polaków. W zależności od miesiąca jesteśmy tam drugą lub trzecią najliczniejszą nacją. Stąd obawa wielu podróżnych, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie wakacje w tym kraju mogą być zagrożone.

W sobotę 28 lutego polska ambasada na Cyprze ostrzegała przed odwołaniami lotów na Bliski Wschód. Przypomniała pasażerom także, aby pojawili się na lotnisku na 3, a nie 2 godziny przed lotem. Niepokojące informacje w rozmowie z BBC w niedzielę 1 marca przekazał natomiast minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w kierunku Cypru zostały wystrzelone dwie irańskie rakiety. – Teraz jesteśmy prawie pewni, że nie były wymierzone w Cypr – wyjaśnił Healey. I nie był to przypadek.

Dlaczego Iran mógł zaatakować Cypr? Chodzi o bazy Wielkiej Brytanii

Władze w Wielkiej Brytanii od początku konfliktu podkreślają, że nie były zaangażowane w atak USA i Izraela na Iran. Jednak wielu polityków sugeruje, że Zjednoczone Królestwo może paść ofiarą odwetu ze strony Iranu.

– W bazie wojskowej w Bahrajnie, która została wczoraj zaatakowana rakietami i dronami, stacjonowało 300 brytyjskich żołnierzy, niektórzy z nich w odległości kilkuset metrów od miejsca ataku – wyjaśnił na łamach BBC Healey.

Chęć odwetu na Wielkiej Brytanii mogła być także powodem wystrzelenia rakiet w kierunku Cypru. Warto bowiem pamiętać, że na wyspie znajdują się dwie brytyjskie bazy wojskowe. Na stałe stacjonuje w nich ok. 2-3 tys. żołnierzy.

Podkreślmy jednak, że ten incydent nie oznacza, że wakacje na Cyprze przestały być bezpieczne. Wypoczywający tam turyści powinni śledzić kolejne komunikaty wydawane przez lokalne władze, a także polską ambasadę na Cyprze. Warto też zarejestrować się w systemie Odyseusz, aby nasz konsulat w razie zagrożenia wiedział, gdzie przebywają podróżni.