Polska ambasada na Cyprze ostrzega turystów. Lepiej nie spóźnić się na lotnisko Fot. Anastasius/Unsplash

Polacy pokochali zimę i wiosnę na Cyprze. Za sprawą wysokich temperatur i słonecznych dni jest to wręcz idealny kierunek dla szukających ciepła czy ciekawych atrakcji. Jednak w sobotę 28 lutego nasza ambasada wydała ważny komunikat dotyczący warunków podróży do tego kraju.

REKLAMA

Polacy od wielu miesięcy są w gronie liderów cypryjskiej turystyki. Z Polski latamy tam z Wizz Airem do Larnaki, a także na pokładach Ryanaira do Pafos. Podczas urlopu cieszymy się słońcem, piaszczystym wybrzeżem i pięknymi antycznymi zabytkami. Jednak z powodu zamieszania na Bliskim Wschodzie powrót do Polski może być nieco utrudniony.

Polska ambasada na Cyprze apeluje do turystów. Lepiej zastosować się do zaleceń

Cypr pozostaje miejscem bezpiecznym dla turystów. Dodatkowo tamtejsze lotniska działają i sprawnie obsługują kolejnych podróżnych. Jednak ze względu na swoją lokalizację porty mogą przyjmować loty, które z powodów bezpieczeństwa nie będą mogły wylądować w krajach Bliskiego Wschodu. Podobnie wygląda sytuacja w Egipcie.

REKLAMA

To zamieszanie sprawiło, że polska ambasada ostrzegła podróżnych, że loty z Cypru mogą być opóźnione, a na lotnisku warto pojawić się na 3 godziny przed odlotem. Normalnie do portu docieramy na ok. dwie godziny przed startem.

"Wybuch konfliktu może powodować utrudnienia także na cypryjskich lotniskach Larnaka i Pafos. Jeżeli planujesz lot z jednego z nich, to śledź komunikaty swojej linii lotniczej i Cyprus Aeropolis. W dniu podróży przyjedź na lotnisko 3h przed planowanym odlotem" – poinformowała nasza ambasada.

Cypr informuje o bieżącej sytuacji. Część lotów odwołana

W sobotę 28 lutego z powodu zaognienia konfliktu na Bliskim Wschodzie doszło do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Izraelem, Iranem, Katarem, ZEA, Irakiem czy Bahrajnem. Wiele innych krajów ograniczyło możliwość operowania nad swoim niebem.

Cyprus Aeropolis na bieżąco informuje o aktualnej sytuacji, a także odwołanych lotach. Z powodu uziemienia wielu samolotów w konfliktowym regionie, doszło tam do odwołania wielu lotów.

REKLAMA