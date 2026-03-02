GDDKiA pisze o drodze łączącej DW213 z budową elektrowni atomowej na Pomorzu. GDDKiA

Zanim w Polsce popłynie pierwszy prąd z atomu, na Pomorze musi wjechać ciężki sprzęt. A żeby wjechał, potrzebuje drogi, która nie rozsypie się pod ciężarem reaktora. Właśnie zrobiliśmy kluczowy krok w tym kierunku. Do urzędu trafił wniosek o wydanie decyzji ZRID na budowę tzw. ostatniej mili, czyli odcinka, który połączy plac budowy z resztą świata.

Choć 5 kilometrów nowej drogi krajowej może nie brzmieć jak wyzwanie na miarę budowy piramid, w kontekście elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino to odcinek o znaczeniu strategicznym. To właśnie tędy, poprzez specjalną drogę pożarową, na plac budowy trafią tysiące ton materiałów i najbardziej skomplikowany sprzęt.

Bez tego łącznika budowa atomu byłaby jak próba wniesienia fortepianu do mieszkania przez lufcik. Ostatnia mila ma zapewnić płynny wjazd z tymczasowych dróg dojazdowych na nową sieć dróg publicznych. To logistyczny kręgosłup całej operacji.

Atom połączy się z trasą S6. Wiemy, jak pobiegnie nowa trasa

Budowa dojazdu do elektrowni to nie jest jedna, prosta kreska na mapie. Cała infrastruktura drogowa została podzielona na dwa główne etapy, które mają docelowo skomunikować Lubiatowo z drogą ekspresową S6 (węzeł Łęczyce):

Odcinek Lubiatowo – DW213: Około 11 km trasy. To właśnie w ramach tego fragmentu złożono wniosek o 5 km ostatniej mili. Na pozostałe 6 km dokumenty mają trafić do urzędników jeszcze w tym kwartale. Odcinek DW213 – węzeł Łęczyce (S6): To potężny, 15-kilometrowy fragment, który otworzy elektrownię na całą Polskę.

Dzięki temu połączeniu gigantyczne komponenty elektrowni nie będą musiały przeciskać się przez wąskie, lokalne dróżki, co pewnie uratuje niejedno zawieszenie w aucie okolicznych mieszkańców.

Lubiatowo: droga wojewódzka nr 213

23 sierpnia 2022 r. – podpisanie umowy na opracowanie Koncepcji programowej (Transprojekt Gdański) 28 czerwca 2024 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) 31 grudnia 2024 r. – uzyskanie DŚU 8 sierpnia 2024 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj 28 marca 2025 r . – wybór najkorzystniejszej oferty 17 kwietnia 2025 r. – podpisanie umowy z wykonawcą (konsorcjum Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź) i rozpoczęcie prac projektowych I kwartał 2026 r. – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę tzw. ostatniej mili I kwartał 2026 r. – planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID pozostałej części II kwartał 2026 r. – planowane uzyskanie pozwolenia na budowę tzw. ostatniej mili II kwartał 2026 r. – planowane uzyskanie decyzji ZRID II kwartał 2027 r. – planowane zakończenie robót dla tzw. ostatniej mili II kwartał 2028 r. – planowane zakończenie robót

Droga wojewódzka nr 213 - droga ekspresowa S6 (węzeł Łęczyce)

23 sierpnia 2022 r. – podpisanie umowy na opracowanie Koncepcji programowej (Transprojekt Gdański) 28 czerwca 2024 r. – złożenie wniosku o wydanie DŚU 31 stycznia 2025 r. – uzyskanie DŚU 8 sierpnia 2024 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj 29 kwietnia 2025 r. – wybór najkorzystniejszej oferty 4 lipca 2025 r . – podpisanie umowy z wykonawcą (konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones) i rozpoczęcie prac projektowych II kwartał 2026 r. – planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID III kwartał 2026 r. – planowane uzyskanie decyzji ZRID IV kwartał 2028 r. – planowane zakończenie robót

Nie tylko atom. Mieszkańcy Choczewa też na tym zyskają

Trzeba oddać projektantom jedno: ta droga to nie tylko prezent dla budowniczych elektrowni. Nowa trasa ma realnie odciążyć sieć dróg lokalnych w gminie Choczewo, która w sezonie letnim i tak ledwo dycha pod naporem turystów.