AI wybrało najlepszy miniserial kryminalny Fot. Kadr z "Detektywa"

Miniseriale kryminalne mają przewagę nad klasycznymi serialami – nie rozwlekają historii, nie mnożą sezonów w nieskończoność i od pierwszej minuty budują napięcie, które prowadzi do mocnego finału. Spytaliśmy AI, który z nich zasługuje na miano najlepszego. Wybór padł na kultowy hit, który do dziś uznawany jest za wzór gatunku.

Zdaniem AI najlepszym miniserialem kryminalnym wszech czasów jest "Detektyw", sezon 1 ze stajni HBO. Choć formalnie to antologia, która dotychczas doczekała się czterech części, pierwszy sezon z 2014 roku funkcjonuje jak zamknięta, ośmioodcinkowa historia i właśnie dlatego często traktowany jest jak pełnoprawny miniserial.

"Mroczna opowieść o dwóch detektywach z Luizjany, którzy przez lata próbują rozwikłać sprawę brutalnego morderstwa, stała się telewizyjnym fenomenem. Duszny klimat amerykańskiego Południa, filozoficzne dialogi, hipnotyzujące zdjęcia i wybitne kreacje Matthew McConaugheya oraz Woody'ego Harrelsona sprawiły, że produkcja HBO przeszła do historii" – uzasadnia ChatGPT.

Fot. Kadr z "Detektywa"

"Detektyw" to kryminał, który wykracza poza gatunek – to opowieść o obsesji, winie i ciemności tkwiącej w człowieku" – "podsumowuje"

Najlepsze miniseriale kryminalne według AI

Sztuczna inteligencja wskazała też trzy wyróżnienia. Wśród nich jest wielokrotnie nagradzany miniserial "Mare z Easttown" z 2021 roku, który "udowodnił, że kameralna historia z małego miasteczka może być równie wciągająca jak najbardziej spektakularne thrillery".

"Kate Winslet stworzyła tu jedną z najlepszych ról w swojej karierze, a serial z niezwykłą precyzją połączył zagadkę kryminalną z portretem społeczności naznaczonej traumą" – dodało AI, które doceniło hit HBO również za "realistyczne przedstawienie śledztwa".

Drugim wyróżnieniem jest głośny brytyjski "Broadchurch", który "z pozornie prostej historii o śmierci dziecka uczynił przejmujące studium żałoby i medialnej presji". "Serial nie epatuje przemocą, lecz buduje napięcie poprzez relacje międzyludzkie i powolne odkrywanie prawdy. To przykład kryminału, w którym najważniejsze nie jest 'kto zabił', ale 'co ta zbrodnia zrobiła z ludźmi'" – czytamy w uzasadnieniu.

Na liście AI znalazł się także oparty na szokujących, prawdziwych wydarzeniach "Jak nas widzą" Netfliksa, który "pozostaje jednym z najbardziej poruszających seriali kryminalnych ostatnich lat"." Opowieść o niesłusznie skazanych nastolatkach pokazuje mroczną stronę systemu sprawiedliwości i udowadnia, że największy horror nie zawsze ma nadprzyrodzone oblicze" – uzasadnia AI.