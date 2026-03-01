TVP ma w swoim dorobku znakomite seriale kryminalne Fot. Kadr z "Oficera"

Telewizja Polska przez lata stworzyła jedne z najbardziej wpływowych i najlepiej ocenianych polskich seriali kryminalnych. To właśnie pod szyldem TVP powstały produkcje, które wyznaczały standardy gatunku – od tytułów dziś już kultowych po te nowsze i ambitne. Wybrałam najlepsze kryminały TVP wszech czasów: seriale jakościowe, wciągające i takie, do których wciąż warto wracać.

Telewizję publiczną wciąż często kojarzy się z telenowelami pokroju "Klan" czy "M jak miłość", ewentualnie z kultowymi serialami sprzed dekad, takimi jak "Alternatywy 4" czy "Dom".

Tymczasem TVP ma w swoim dorobku także imponującą kolekcję seriali kryminalnych (wcale nie tylko "Ojca Mateusza"!), które przez lata wyznaczały standardy realizacyjne, narracyjne i aktorskie w polskiej telewizji. Co więcej, Telewizja Polska wciąż potrafi tworzyć mocne, intrygujące kryminały, czego dowodem są w ostatnich latach m.in. "Erynie", "Prokurator" czy "Krucjata".

Najlepsze polskie seriale kryminalne TVP

Wybrałam najlepsze polskie seriale kryminalne Telewizji Polskiej wszech czasów – absolutnie najlepsze z najlepszych. Kluczowe były dla mnie artyzm i poziom realizacyjny, ale też jakość scenariusza, ciężar opowiadanej historii, wyraziste postacie oraz ikoniczność i realna pozycja tych tytułów w polskiej popkulturze. Wszystkie siedem tytułów można dziś obejrzeć w streamingu, m.in. na TVP VOD.

1. Glina, reż. Władysław Pasikowski (2004-2008)

Fot. Kadr z "Gliny"

"Glina" od lat uznawana jest za jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych w historii. Głównym bohaterem jest Andrzej Gajewski (wybitny Jerzy Radziwiłowicz) – doświadczony oficer wydziału zabójstw, który całkowicie podporządkował swoje życie pracy.

Serial skupia się nie tylko na samych śledztwach, ale przede wszystkim na psychice funkcjonariuszy. Partnerzy Gajewskiego – Jerzy (Robert Gonera) i młody, dopiero wchodzący do zawodu Artur (Maciej Stuhr) – pokazują różne etapy policyjnej drogi i różne sposoby radzenia sobie z brutalnością swojego zawodu.

"Glina" to kryminał skrajnie realistyczny, gęsty, ciężki, momentami przytłaczający, który do dziś uchodzi za punkt odniesienia dla całego gatunku. Jest znakomicie zagrany, a ścieżka dźwiękowa autorstwa Michała Lorenca jest jakością samą w sobie. W 2025 roku doczekał się kontynuacji zatytułowanej "Glina. Nowy rozdział".

2. Seria "Oficer", reż. Maciej Dejczer (2005-2008)

Fot. Kadr z "Oficera"

"Oficer" to rasowy kryminał sensacyjny osadzony w realiach warszawskiego półświatka. Serial pokazuje starcie policji z bezwzględnymi gangsterami, którzy próbują przejąć kontrolę nad przestępczym biznesem stolicy. Po drugiej stronie barykady stoi Kruszon (Borys Szyc), policjant twardy, impulsywny i gotowy na daleko idące poświęcenia, w tym na operację pod przykryciem.

To serial dynamiczny i z wartką akcją, ale jednocześnie mocno osadzony w realiach instytucjonalnych. Ma też świetną obsadę, w której oprócz Szyca błyszczą m.in. Paweł Małaszyński, Andrzej Chyra, Paweł Małaszyński i Cezary Pazura. "Oficer" doczekał się dwóch kontynuacji – zatytułowanych "Oficerowie" i "Trzeci oficer" – które razem tworzą rozbudowaną opowieść o walce z mafią i cenie, jaką płacą za nią funkcjonariusze.

3. Paradoks, reż. Grzegorz Zgliński i Borys Lankosz (2012)

Fot. Kadr z serialu "Paradoks"

"Paradoks" opowiada o podinspektorze Kaszowskim (kapitalny Bogusław Linda) z warszawskiej policji, którego kontrowersyjne metody pracy i niewyjaśnione sprawy z przeszłości stają się obiektem dochodzenia funkcjonariuszki z Biura Spraw Wewnętrznych. Każdy odcinek to analiza innej zagadki kryminalnej, która odsłania moralne dylematy bohaterów i mroczne kulisy policyjnego świata.

Jest twardo, brudno, bez fajerwerków, ale za to z bardzo przemyślaną konstrukcją i atmosferą, która wciąga już od pierwszych minut. To serial mięsisty i świetnie zagrany, idealny dla widzów spragnionych solidnego, klasycznego kryminału oraz mocnego akcyjniaka.

4. Krew z krwi, reż. Xawery Żuławski, Jan Komasa, Michał Rogalski (2012-2015, od 2025)

Fot. Kadr z serialu "Krew z krwi"

"Krew z krwi" to serial pierwotnie emitowany na CANAL+. Po pierwszym sezonie autorstwa Xawerego Żuławskiego format przejęło TVP, a za kamerą kolejnych dwóch odsłon stanęli Jan Komasa (sezon drugi) i Michał Rogalski (sezon trzeci, który miał premierę po latach – w 2025 roku).

Kryminał wyróżnia się na tle innych polskich produkcji przede wszystkim perspektywą. Zamiast klasycznej opowieści o policjantach czy gangsterach, dostajemy historię widzianą oczami kobiety uwikłanej w świat przestępczy nie z wyboru, lecz z konieczności. Carmen (znakomita Agata Kulesza) po śmierci męża zostaje zmuszona do przejęcia kontroli nad gangsterskim interesem, by chronić swoje dzieci i zachować resztki bezpieczeństwa.

Serial sprawnie łączy gangsterską narrację z dramatem rodzinnym, pokazując, jak władza i przemoc stopniowo przenikają do domowych pieleszy. W kolejnych sezonach – już realizowanych dla Telewizji Polskiej – produkcja zyskała większy rozmach i wyraźniejsze pogłębienie psychologiczne, koncentrując się na konsekwencjach decyzji podejmowanych przez Carmen w imię lojalności i miłości.

5. Ekstradycja, reż. Wojciech Wójcik (1995-1999)

Fot. Kadr z "Ekstradycji"

"Ekstradycja" to absolutny fundament polskiego kryminału. Serial opowiada historię Olgierda Halskiego (znakomity Marek Kondrat), policjanta walczącego z rodzącym się w Polsce kapitalistycznym podziemiem przestępczym – mafią, handlem narkotykami i haraczami. W tle pojawia się także rosyjska przestępczość, coraz silniej wpływająca na realia Warszawy.

W latach 90. produkcja wyróżniała się tematyką i brutalnością, ale także wyraźnym połączeniem wątków zawodowych z życiem prywatnym bohatera. Ten dziś już kultowy serial stworzył w rodzimej telewizji archetyp "policjanta z zasadami w skorumpowanym świecie" i na lata ukształtował wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać naprawdę dobry polski serial kryminalny.

6. 07 zgłoś się, reż. Krzysztosz Szmagier* (1976-1989)

Fot. Kadr z "07 zgłoś się"

*Serial był głównie reżyserowany przez Krzysztofa Szmagiera, ale pojedyncze odcinki zrealizowali Andrzej Jerzy Piotrowski i Kazimierz Tarnas.

"07 zgłoś się" to serial absolutnie kultowy, który – mimo że dziś trąci już myszką – na trwałe zapisał się w historii polskiej telewizji i nie bez powodu znalazł się w tym zestawieniu. Sławomir Borewicz (Bronisław Cieślak) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych funkcjonariuszy w popkulturze PRL-u, często nazywany "polskim Jamesem Bondem".

Ten świetnie zrealizowany procedural poruszał tematy seryjnych morderstw, handlu narkotykami i międzynarodowej przestępczości, jednocześnie wpisując się w propagandowe realia epoki, w których milicja miała być przedstawiana w pozytywnym świetle. Świetne dialogi, ikoniczny bohater i realistycznie oddany klimat Warszawy sprawiły, że w latach emisji "07 zgłoś się" oglądała cała Polska.

7. Pitbull, reż. Patryk Vega* (2005-2008)

Fot. Kadr z "Pitbulla"

*Patryk Vega jest twórcą serialu, wyreżyserował większość odcinków, ale za kamerą stanęli również Xawery Żuławski, Dominik Matwiejczyk, Kasia Adamik i Greg Zgliński.

"Pitbull" to jeden z najbardziej bezkompromisowych seriali kryminalnych w historii polskiej telewizji. Produkcja z fenomenalną obsadą (Andrzej Grabowski, Marcin Dorociński, Weronika Rosati, Krzysztof Stroiński) od początku stawia na brutalną szczerość i dokumentalny realizm, rezygnując z heroizowania policji.

Opowieść o warszawskich glinach, inspirowana autentycznymi historiami z życia funkcjonariuszy, pokazuje codzienność pracy w świecie przemocy i korupcji. To serial o zmęczeniu systemem, wypaleniu, frustracji i moralnych kompromisach, na które bohaterowie decydują się, by przetrwać w rzeczywistości, w której granica między dobrem a złem bywa wyjątkowo cienka.

