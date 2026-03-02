"Morderca szyty na miarę" to hit HBO Max Fot. materiały prasowe

True crime niezmiennie elektryzuje widzów, a tym razem pora na true crime z Polski. Trzyodcinkowy serial dokumentalny HBO Original "Morderca szyty na miarę" szturmem wszedł do TOP 10 platformy HBO Max i stał się jednym z najgłośniejszych tytułów serwisu ostatnich tygodni. To jednak nie tylko kolejna opowieść o szokującej zbrodni, ale przede wszystkim próba rozliczenia jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw w historii Polski.

Historia, do której wraca dokument "Morderca szyty na miarę", zaczyna się pod koniec lat 90. W 1999 roku z krakowskiego odcinka Wisły wyłowiono fragmenty ludzkiej skóry. Wkrótce okazało się, że należą do zaginionej dwa miesiące wcześniej 23-letniej studentki z Krakowa, Katarzyny Zowady.

Tzw. sprawa "Skóry" natychmiast stała się ogólnopolską sensacją. W śledztwo zaangażowano licznych ekspertów, a media przez lata śledziły każdy, nawet najmniejszy trop. Mimo to przez długi czas nie udawało się wskazać sprawcy.

O czym jest "Morderca szyty na miarę"? Polski true crime opowiada o zabójstwie Katarzyny Zowady

Przełom przyniosły dopiero badania DNA materiału dowodowego oraz powrót do akt po latach. W 2017 roku zatrzymano Roberta Janczewskiego, mieszkańca Krakowa, który od początku znajdował się w kręgu zainteresowań śledczych. Samotnik, wycofany, bez bliskich relacji – w oczach prokuratury pasował do psychologicznego profilu sprawcy.

Po latach procesu zapadł wyrok skazujący na dożywotnie pozbawienie wolności, choć materiał dowodowy budził poważne wątpliwości. Sprawa nie zakończyła się jednak definitywnie – apelacja doprowadziła do uniewinnienia Janczewskiego i jego zwolnienia z aresztu po siedmiu latach izolacji.

Trzyoodcinkowy serial "Morderca szyty na miarę" nie daje prostych odpowiedzi. Twórcy – reżyser i scenarzysta Rafał Skalski, producentka Marta Fujak oraz producent kreatywny Tomasz Karpiński – konfrontują oficjalny przebieg postępowania z relacjami biegłych, ekspertów sądowych i dziennikarzy śledczych. Po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wybrzmiewa również głos samego Janczewskiego oraz jego bliskich.

Dokument zadaje niewygodne pytania: czy śledczy od początku działali pod z góry założoną tezę? Czy presja opinii publicznej i władz mogła wpłynąć na kierunek śledztwa? I czy w pogoni za sprawiedliwością nie popełniono błędów, które kosztowały człowieka lata życia?

"Morderca szyty na miarę" to hit HBO Max

Polski dokument true crime od premiery utrzymuje się w TOP 10 na HBO Max, a obecnie zajmuje czwarte miejsce w rankingu najchętniej oglądanych seriali. Widzowie mogą już zobaczyć całość – wszystkie trzy odcinki są dostępne na platformie.