Lekarze usłyszeli wyrok ws. śmierci ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Shutterstock.com/Magdalena kluczny

Zapadł prawomocny już wyrok dla lekarzy, którzy zajmowali się ciężarną Izabelą. Kobieta zmarła w szpitalu w Pszczynie z powodu wstrząsu septycznego. Wszyscy trzej medycy trafią za kraty. Co więcej, w apelacji zaostrzono wyrok dla jednego z lekarzy oskarżonych w związku ze śmiercią Izabeli.

REKLAMA

Sprawa 30-letniej Izabeli z Pszczyny wstrząsnęła całą Polską. Kobieta trafiła do szpitala, gdy w 22. tygodniu ciąży odeszły jej wody płodowe. Mimo komplikacji lekarze czekali na obumarcie płodu, zamiast przeprowadzić aborcję. Izabela zmarła wskutek wstrząsu septycznego.

Prawomocny wyrok dla lekarzy z Pszczyny

Wydarzenia z Pszczyny miały miejsce w 2021 roku. Sprawa wróciła na tapet ze względu na wyrok dla trzech lekarzy oskarżonych w związku ze śmiercią kobiety. Jak informują media, we wtorek Sąd Okręgowy w Katowicach rozpatrzył apelację w ich sprawie. Rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami, a dziennikarze nie usłyszeli uzasadnienia wyroku, ale znana jest sentencja orzeczenia.

REKLAMA

:

Sąd zaostrzył wyrok dla jednego z lekarzy, Krzysztofa P., który zastępował ordynatora. Mężczyznę skazano na rok bezwzględnego pozbawienia wolności (wcześniej miała to być kara w zawieszeniu), o co wnioskowała prokuratura. Jak podają media, reszta wyroku z pierwszej instancji pozostała utrzymana. Na rok i sześć miesięcy więzienia skazano Andrzeja P., a na trzy miesiące więzienia Michała M. Wyrok jest prawomocny.

Jak informują media, obrońcy lekarzy nie zgadzają się z zasądzonym wyrokiem i zapowiadają kasację do Sądu Najwyższego.

– Kwestionujemy zarówno winę naszego klienta, jak i orzeczoną karę, z całą pewnością w tej sprawie będzie wywiedziony nadzwyczajny środek zaskarżenia – mówił cytowany przez serwis Bankier.pl jeden z trzech obrońców Krzysztofa P., mec. Adam Gomoła.

REKLAMA

Pełnomocniczka bliskich Izabeli mec. Joanna Budzowska uznała kary za surowe, ale wymierzone za "sprzeniewierzenie się elementarnym obowiązkom lekarskim i zasadom etyki" oraz "za brak starań o uratowanie życia młodej kobiety". Prok. Magdalena Filipowicz po opuszczeniu sali rozpraw wyraziła satysfakcję, że sąd zgodził się z jej argumentami. – Zgodnie z wyrokiem wszyscy trzej oskarżeni zostali skazani na kary bezwzględne, bez warunkowego zawieszenia – przekazywała.

Serwis Bankier.pl informuje, powołując się na PAP, że Michał Zientek – brat zmarłej – nie był zadowolony z zasądzonych kar, które w jego ocenie powinny być surowsze. – Gdyby oni nie byli lekarzami, tylko zwykłymi obywatelami, to dostaliby po 15, 20 lat (...). Nic mi siostry nie zwróci – przekazał. Pełnomocnik mężczyzny mec. Marek Malara wskazał, że śmierć ciężarnej kobiety to "porażka całego systemu", trudno więc mówić o zadowoleniu z wyroku sądu, a w jego ocenie jest to raczej "zakończenie pewnego etapu" i być może "pewien rodzaj ulgi".

REKLAMA