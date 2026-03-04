Iran wybrał następcę Alego Chameneia? Tak przynajmniej twierdzi opozycja. Fot. public domain / wikipedia.org

Iran ma nowego przywódcę duchowego? Tak przynajmniej donoszą irańskie media, powołując się na informacje opozycji. 88 osób z komitetu duchownych miało wybrać następcę zabitego podcza nalotów Alego Chameneiego. To podobno jego syn 56-letni Mojtaba Chamenei.

REKLAMA

Republika Islamska w Iranie istnieje od 1 kwietnia 1979 roku. Tylko raz w tym czasie doświadczyła zmiany Najwyższego Przywódcy. Po śmierci Ruhollaha Chomeiniego w 1989 roku władzę objął Ali Chamenei i rządził Iranem przez kolejne niemal 40 lat.

Gdy w sobotę 28 lutego rozpoczął się atak amerykańsko-izraelski na Iran rakiety spadły m.in. na rezydencję najwyższego przywódcy. Jego siedziba została niemal zrównana z ziemią, co pokazały zdjęcia. Dzień później oficjalnie przekazano informację, że Chamenei tamtego ostrzału nie przeżył.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej bardzo naciskał na to, aby jego następcę wybrać jak najszybciej (nawet trybem pozasystemowym). Ale według ich prawa wyboru następcy powinno dokonać Zgromadzenie Ekspertów – konstytucyjna rada 88 duchownych, której głównym zadaniem jest wybór, nadzorowanie oraz ewentualne odwołanie Najwyższego Przywódcy.

REKLAMA

Syn Chameneiego Najwyższym Przywódcą duchowym Iranu?

Jeszcze we wtorek 3 marca Katarzyna Zuchowicz w naTemat pisała o tym, że wśród najwcześniej wymienianych kandydatów na następcę jest syn zabitego ajatollaha Mojtaba Chamenei:

"Mojtaba uważany jest dziś za bardzo wpływową postać w Iranie, choć nie jest na świeczniku, raczej działa w tle. Nie pełni żadnego oficjalnego urzędu państwowego, jednak do tej pory współpracował z korpusem strażników i wywiadem, był blisko aparatu bezpieczeństwa i ma ich poparcie".

Tymczasem irańskie media informują, że to właśnie jego Zgromadzenie Ekspertów Iranu pod presją Gwardii Rewolucyjnej miało już wybrać na nowego przywódcę. Iran International wspomniał, że potwierdziła to tamtejsza opozycja.

REKLAMA

Z kolei portal Manoto News donosi, że członek Zgromadzenia Ekspertów w oficjalnym przesłaniu skierowanym do Mojtaby Chameneiego złożył kondolencje z powodu śmierci jego ojca i określił Mojtabę jako "wszechstronnego prawnika, który jest wnikliwy i mądry". To określenie jest tam używanie jedynie do opisu osoby kwalifikującej się do przejęcia przywództwa.