Aleksander Miszalski Fot. Shutterstock.com / Longfin Media

Pozycja prezydenta KrakowaAleksandra Miszalskiego jest coraz bardziej zagrożona. Aktywiści świętują przekroczenie kolejnego progu w zbiórce podpisów. Referendum staje się coraz bardziej realne. Co to oznacza dla stolicy Małopolski?

Profil ReferendumKrk, promujący inicjatywę referendum przeciwko Aleksandrowi Miszalskiemu, deklaruje uzbieranie 101 947 podpisów w ciągu 35 dni. Aktywiści w niebieskich kamizelkach wciąż zbierają podpisy w parkach i na ulicach. Ich celem jest uzyskanie 120 tys. podpisów przed 30 marca.

Formalnie, by referendum stało się faktem, wymagane jest 58 tys. podpisów, czyli 10 proc. uprawnionych do głosowania w Krakowie. Aktywiści uwzględniają jednak możliwość odrzucenia części podpisów – np. z powodu błędnych danych – oraz aspekt promocyjny: im więcej podpisów, tym większa szansa na wysoką frekwencję w referendum.

Czy prezydent Miszalski ma powody do obaw?

Zebranie wymaganej liczby podpisów nie stanowi nawet połowy sukcesu. O ewentualnym odwołaniu prezydenta zadecyduje frekwencja podczas samego referendum, która jest najczęstszą przyczyną niepowodzenia takich inicjatyw.

W przypadku krakowskiego referendum liczba głosujących mieszkańców musi przekroczyć 158 tysięcy. W ostatnich wyborach w Krakowie uprawnionych do głosowania było 580 tysięcy osób. Aby referendum o odwołanie Miszalskiego zakończyło się sukcesem, wziąć w nim udział musiałby niemal co czwarty uprawniony mieszkaniec.

To spore wyzwanie dla miejskich aktywistów oraz działaczy partii PiS i Konfederacji, którzy również angażują się w zbieranie podpisów i promocję inicjatywy referendum przeciwko prezydentowi z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Co jeśli prezydent Krakowa zostanie odwołany?

W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisów, przeprowadzenia referendum, osiągnięcia wymaganego progu frekwencji i negatywnego werdyktu dla prezydenta Miszalskiego, zostaną przeprowadzone kolejne wybory.

Jak podaje profil ReferendumKrk, wybrany kandydat obejmie urząd na niestandardową, trzyletnią kadencję, czyli pełniłby funkcję do 2029 roku.

