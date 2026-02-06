Kraków w czołówce ulubieńców turystów z całego świata
Polskie miasto w czołówce ulubieńców turystów z całego świata Shutterstock/Agnes Kantaruk

Chociaż turystyka nie jest największą częścią gospodarki naszego kraju, każdego roku polskie miasta przyciągają miliony turystów. Mamy się czym pochwalić: od morza po góry, przez Mazury i starówki wielkich miast. Nic dziwnego, że Polska zyskuje wysokie miejsca w rankingach. W 2026 jedno z polskich miast zajęło trzecie miejsce w zestawieniu ulubionych kierunków Tripadvisora. Wygrało z tak znanymi miastami jak Paryż czy Kioto.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Travellers' Choice Awards: Best of the Best Destinations – tak brzmi nazwa rankingu najlepszych miejsc 2026 roku wg Tripadvisora. Amerykańska platforma dla podróżnych od lat gromadzi komentarze i oceny znanych na całym świecie atrakcji. Jako jeden z największych serwisów turystycznych stanowi skarbnicę wiedzy dla planujących kolejne wyjazdy. Możemy być zatem dumni, że i nasza perełka znalazła się w jego zestawieniu. 

Rynek Główny, Wawel i Kazimierz. Kraków jak zwykle w czołówce

Sukces odniósł oczywiście Kraków. Nie jest to zaskoczeniem – stolica Małopolski to jedno z najbardziej popularnych miast wśród turystów krajowych i zagranicznych. Sama nie zliczę, ile razy rozentuzjazmowany obcokrajowiec opowiadał mi o swojej wycieczce do Krakowa.

Dawna stolica Polski przyciąga turystów jeszcze bardziej niż Warszawa. W tym roku gród Kraka przekonał do siebie swoją ofertą kulturalną.

To jednak nie koniec wyróżnień dla Krakowa. Dzięki recenzentom zajął on także 20. miejsce w zestawieniu najlepszych europejskich kierunków turystycznych. Rywalizację w kategorii "podróże solo" zakończył na wysokim 24. miejscu.

Kraków kulturalną stolicą Polski

Dawna siedziba królów zajęła trzecie miejsce w kategorii Kultura. To jedna z siedmiu kategorii, w których Tripadvisor wyróżnił czołowe kierunki. Inne dotyczyły np. najlepszej oferty kulinarnej czy najciekawszego miejsca na wyjazd solo.

W zwycięskiej kategorii Kraków pobiły jedynie Londyn i Singapur. A trzeba przyznać, że miał on godnych przeciwników – niżej uplasowały się popularne europejskie klasyki, takie jak Paryż czy Rzym, a także zyskujący coraz większą popularność Budapeszt. Kraków okazał się lepszy także od egzotycznych kierunków. Z powodzeniem wyprzedził m.in. perełkę kraju kwitnącej wiśni, Kioto, czy egzotyczne Bali w Indonezji.

Zobacz także

logo
Walentynki z LOT nie tylko dla zakochanych. Jest specjalny kod promocyjny
logo
Wprowadzili euro i nagle obniżają ceny wakacji. All inclusive bliskie rekordu
logo
Wielki błąd turystów na Wyspach Kanaryjskich. Na lotniskach nie mają litości
logo
Polskie paszporty do wymiany. Jest już nawet pomysł na ich nową wersję
logo
Najgorszy karnawał, na jaki można pojechać. Przez tłumy niczego nie zobaczysz
logo
Wizz Air lata z Polski do Egiptu. To element nowej strategii