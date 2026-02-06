Polskie miasto w czołówce ulubieńców turystów z całego świata Shutterstock/Agnes Kantaruk

Chociaż turystyka nie jest największą częścią gospodarki naszego kraju, każdego roku polskie miasta przyciągają miliony turystów. Mamy się czym pochwalić: od morza po góry, przez Mazury i starówki wielkich miast. Nic dziwnego, że Polska zyskuje wysokie miejsca w rankingach. W 2026 jedno z polskich miast zajęło trzecie miejsce w zestawieniu ulubionych kierunków Tripadvisora. Wygrało z tak znanymi miastami jak Paryż czy Kioto.

Travellers' Choice Awards: Best of the Best Destinations – tak brzmi nazwa rankingu najlepszych miejsc 2026 roku wg Tripadvisora. Amerykańska platforma dla podróżnych od lat gromadzi komentarze i oceny znanych na całym świecie atrakcji. Jako jeden z największych serwisów turystycznych stanowi skarbnicę wiedzy dla planujących kolejne wyjazdy. Możemy być zatem dumni, że i nasza perełka znalazła się w jego zestawieniu.

Rynek Główny, Wawel i Kazimierz. Kraków jak zwykle w czołówce

Sukces odniósł oczywiście Kraków. Nie jest to zaskoczeniem – stolica Małopolski to jedno z najbardziej popularnych miast wśród turystów krajowych i zagranicznych. Sama nie zliczę, ile razy rozentuzjazmowany obcokrajowiec opowiadał mi o swojej wycieczce do Krakowa.

Dawna stolica Polski przyciąga turystów jeszcze bardziej niż Warszawa. W tym roku gród Kraka przekonał do siebie swoją ofertą kulturalną.

To jednak nie koniec wyróżnień dla Krakowa. Dzięki recenzentom zajął on także 20. miejsce w zestawieniu najlepszych europejskich kierunków turystycznych. Rywalizację w kategorii "podróże solo" zakończył na wysokim 24. miejscu.

Kraków kulturalną stolicą Polski

Dawna siedziba królów zajęła trzecie miejsce w kategorii Kultura. To jedna z siedmiu kategorii, w których Tripadvisor wyróżnił czołowe kierunki. Inne dotyczyły np. najlepszej oferty kulinarnej czy najciekawszego miejsca na wyjazd solo.

