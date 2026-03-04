Na Netflixie jest sporo polskich filmowych perełek Fot. Kadr ze "Światłoczułej"

Netflix to nie tylko seriale i szyte pod algorytm hity na jeden wieczór. W ofercie giganta streamingu znajdziemy również znakomite polskie filmy – wielokrotnie nagradzane, doceniane przez krytyków i widzów, niekiedy uznawane za jedne z najważniejszych rodzimych produkcji ostatnich lat. Wybrałam pięć perełek, które po prostu trzeba znać.

Choć Netflix coraz częściej produkuje polskie filmy oryginalne – takie jak "Znachor" czy "Druga Furioza" – i choć część z nich staje się murowanymi hitami, a inne szybko wypadają z obiegu, platforma pełni także rolę cyfrowej filmoteki. To właśnie tam trafiają tytuły wcześniej obecne w kinach lub takie, które zdążyły już zapisać się w historii współczesnego polskiego kina.

Polskie filmy na Netflixie. 5 świetnych tytułów

Rodzimego kina jest na Netflixie naprawdę sporo, ale wybrałam pięć znakomitych filmów z ostatnich lat – nagradzanych, głośnych i ważnych – które naprawdę warto znać.

1. Zimna wojna (2018)

Fot. Kadr z "Zimnej wojny"

Czarno-biała opowieść o miłości, która nigdy nie może dojrzeć w sprzyjających warunkach. Akcja filmu rozciąga się od powojennej Polski po Paryż i Jugosławię, a na tle burzliwej historii Europy rozgrywa się dramat dwojga artystów – namiętny, toksyczny i nieuchronnie skazany na porażkę. To melodramat z najwyższej półki, a w recenzjach polskich i zagranicznych krytyków nie brakowało słowa "arcydzieło".

Film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, twórcy oscarowej "Idy", zdobył nagrodę za reżyserię w Cannes oraz trzy nominacje do Oscara (za najlepszy film międzynarodowy, reżyserię i zdjęcia). To jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat – kino precyzyjne formalnie, oszczędne w dialogach, ale przejmujące emocjonalnie. Joanna Kulig i Tomasz Kot są wyśmienici w roli kochanków, którzy ani nie mogą żyć bez siebie, ani ze sobą.

2. Boże Ciało (2019)

Fot. Kadr z "Bożego Ciała"

Inspirowany prawdziwymi wrażeniami film Jana Komasy opowiada historię Daniela – dwudziestolatka po poprawczaku, który przez splot okoliczności trafia do małej parafii i zaczyna podszywać się pod księdza. To punkt wyjścia do opowieści o duchowości, potrzebie odkupienia i społecznych mechanizmach wykluczenia.

"Boże Ciało" było kasowym hitem, zdobyło też nominację do Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego, zgarneło cały worek nagród na Festiwalu w Gdyni i zdominowało Orły 2020, zgarniając aż 11 statuetek. Bartosz Bielenia jest fenomenalny jako charyzmatyczny nie-ksiądz, znakomite są też Eliza Rycembel i Aleksandra Konieczna. Jeden z największych sukcesów polskie kina od lat.

3. Strzępy (2022)

Fot. Kadr z filmu "Strzępy"

"Strzępy" to mniej znany tytuł w tym zestawieniu, a niesłusznie. Kameralny dramat opowiada o rodzinie, która stopniowo traci ojca i dziadka chorującego na Alzheimera. Film pokazuje chorobę nie jako nagły dramat, ale proces – powolne rozpadanie się relacji, pamięci i wspólnego języka.

Nie ma tu sensacji ani romantyzacji choroby – reżyserka Beata Dzianowicz unika efektownych chwytów, stawiając na kameralny klimat, pełną empatii obserwację i emocje, również te trudne. Poruszający i zachwycający autentycznością film, który zdobył aż trzy nagrody na Festiwalu w Gdyni, ma znakomitą obsadę, w której błyszczą Grzegorz Przybył, Michał Żurawski, Pola Król i Agnieszka Radzikowska.

4. Ostatnia rodzina (2016)

Fot. Kadr z "Ostatniej rodziny"

"Ostatnia rodzina" to film Jana P. Matuszyńskiego o rodzinie Beksińskich: malarzu Zdzisławie (Andrzej Seweryn), jego żonie Zofii (Aleksandra Konieczna) i synu Tomaszu (Dawid Ogrodnik). Ukazuje ich losy od 1977 aż do 2005 roku, w którym Beksiński został zamordowany we własnym mieszkaniu.

Filmowy portret rodziny Beksińskich jest mroczny, intymny i daleki od sensacyjnego tonu. Skupia się na codzienności, napięciach i emocjonalnej izolacji, tworząc przejmujące studium relacji rodzinnych naznaczonych samotnością i obsesją. Wielokrotnie nagradzany, wybitnie zagrany przez Andrzeja Seweryna, Aleksandrę Konieczną i Dawida Ogrodnika, wstrząsający.

5. Światłoczuła (2024)

Fot. Kadr ze "Światłoczułej"

Subtelna, intymna opowieść o rodzącym się uczuciu, oparta bardziej na emocjach niż na dialogach. Agata (Matylda Giegżno) jest niewidoma od dziecka, pracuje z młodzieżą w ośrodku wychowawczym i chłonie życie wszystkimi zmysłami. Robert (Ignacy Liss) to uznany fotograf, który ,mimo sukcesów, czuje pustkę. Ich drogi krzyżują się podczas sesji zdjęciowej i stają się początkiem relacji, która zmienia ich oboje.