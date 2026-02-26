Na Disney+ jest coraz więcej polskich filmów Fot. Kadr z "Kleru"

Przepastna biblioteka Disney+ sukcesynie powiększa się o polskie produkcje. Na platformie znajdziemy kilka filmowych perełek znad Wisły – tytułów głośnych, nagradzanych i znakomicie zrealizowanych. Wybrałam trzy filmy, które naprawdę warto obejrzeć.

Disney+ wciąż kojarzy się przede wszystkim z wielkimi zagranicznymi markami – Marvelem, Star Wars, animacjami Walta Disneya i Pixara, dokumentami National Geographic czy serialami (również kryminalnymi) spod szyldu Hulu, FX cxy ABC. Tymczasem platforma coraz śmielej sięga także po polskie filmy i seriale, systematycznie rozbudowując bibliotekę rodzimych tytułów. Doczekaliśmy się już nawet pierwszej oryginalnej produkcji – kostiumowego kryminału "Breslau" z 2025 roku.

3 świetne polskie filmy na Disney Plus

W katalogu Disney+ nie brakuje pełnometrażowych polskich filmów, które wywoływały ogromne emocje, zdobywały prestiżowe nagrody i zapisały się w historii współczesnego polskiego kina. Wybrałam trzy perełki.

1. Boże Ciało, reż. Jan Komasa (2019)

Fot. Kadr z "Bożego Ciała"

Inspirowany prawdziwymi wrażeniami film Jana Komasy opowiada historię Daniela – dwudziestolatka po poprawczaku, który przez splot okoliczności trafia do małej parafii i zaczyna podszywać się pod księdza. To punkt wyjścia do opowieści o duchowości, potrzebie odkupienia i społecznych mechanizmach wykluczenia, ale też o tym, jak bardzo ludzie pragną autorytetu i nadziei – niezależnie od ich źródła.

"Boże Ciało" unika prostych tez, skupiając się na emocjach, człowieczeństwie i moralnej ambiwalencji. Bartosz Bielenia jest fenomentalny jako charyzmatyczny nie-ksiądz, znakomite są też Eliza Rycembel i Aleksandra Konieczna. Świetny scenariusz i role aktorskie dopełniają wybitne zdjęcia Piotra Sobocińskiego jr.

Kinowy hit Komasy zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego, zgarnął cały worek nagród na Festiwalu w Gdyni i zdominował Orły 2020, zgarniając aż 11 statuetek. To jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat.

2. Kler, reż. Wojciech Smarzowski (2018)

Fot. Kadr z "Kleru"

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych i najgłośniejszych polskich filmów ostatnich lat. Wojciech Smarzowski, autor "Domu dobrego", splata losy trzech księży i bez kompromisów pokazuje patologie ukryte wewnątrz instytucji Kościoła – od chciwości i hipokryzji, przez konkubinat aż po systemowe tuszowanie przestępstw.

W obsadzie błyszczą aktorskie gwiazdy: Janusz Gajos, Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz i Jacek Braciak. Bezkompromisowy "Kler" zdobył trzy Orły, Nagrodę Publiczności i pięć innych nagród na Festiwalu w Gdyni oraz pobił rekordy frekwencyjne, stając się jednym z największych kinowych fenomenów po 1989 roku. Niezależnie od ocen ideologicznych, film do dziś uznawany jest za znakomicie zrealizowany dramat psychologiczny.

3. Jesteś Bogiem, reż. Leszek Dawid (2012)

Fot. Kadr z "Jesteś Bogiem"

Biograficzna opowieść o zespole Paktofonika i Piotrze "Magiku" Łuszczu to jeden z najważniejszych filmów o polskiej kulturze przełomu wieków. Reżyser Leszek Dawid pokazuje narodziny legendy hip-hopu na tle surowej, transformacyjnej rzeczywistości – to film pełnej ambicji, frustracji i walki o własny głos.