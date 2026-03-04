najlepsze europejskie seriale kryminalne
AI wskazało najlepszy serial kryminalny z Europy Fot. Kadr z "The Killing"

Europejskie kryminały od lat udowadniają, że nie potrzeba hollywoodzkiego budżetu, by stworzyć historię, która wbija w fotel. Spytaliśmy AI, który serial kryminalny ze Starego Kontynentu zasługuje na miano najlepszego. Wybór padł na produkcję, która zapoczątkowała globalną modę na "nordic noir".

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Zdaniem AI najlepszym europejskim serialem kryminalnym wszech czasów jest kultowy już skandynawski kryminał, czyli "Forbrydelsen". Jak podkreśla ChatGPT, duńska produkcja z 2007 roku, znana międzynarodowo jako "The Killing", "zrewolucjonizowała gatunek, stawiając na powolne tempo, gęstą atmosferę i realistyczne przedstawienie pracy policji".

"Historia śledztwa w sprawie morderstwa nastolatki stała się czymś więcej niż tylko kryminałem – to opowieść o polityce, rodzinie i cenie obsesji. Sofie Gråbøl jako Sarah Lund w kultowym wełnianym swetrze przeszła do historii telewizji jako jedna z najbardziej wyrazistych bohaterek gatunku, a serial udowodnił, że napięcie można budować ciszą i spojrzeniem, a nie wybuchami" – dodaje.

logo
Fot. Kadr z "The Killing"

Najlepsze europejskie seriale kryminalne według AI

Wśród wyróżnionych tytułów znalazł się także głośny brytyjski "Broadchurch" (2013-2017) o morderstwie chłopca w małym miasteczku. "Serial z tragedii lokalnej społeczności uczynił poruszające studium żałoby i winy. To kryminał, w którym równie ważne jak rozwiązanie zagadki jest to, jak zbrodnia rozrywa lokalną wspólnotę od środka" – podkreśla AI, które docenia też kryminał za "emocjonalną intensywność i znakomite role Davida Tennanta oraz Olivii Colman".

Zobacz także

logo
5 najlepszych seriali kryminalnych z Europy. W rankingu widzów rządzi jeden kraj
logo
3 wciągające skandynawskie seriale kryminalne. Zupełnie stracisz poczucie czasu
logo
6 najlepszych skandynawskich seriali kryminalnych według polskich widzów. Trójka to klasyk
logo
Perełka na perełce. 6 brytyjskich seriali kryminalnych, które trzeba znać

Drugim wyróżnieniem jest francuski "Engrenages" (znany w Polsce jako "Spirala"), który był emitowany w latach 2005-2020 i bez upiększeń pokazywał brutalność paryskiego wymiaru sprawiedliwości. "Serial słynie z surowości, realizmu i moralnej niejednoznaczności bohaterów. Tu nie ma prostych odpowiedzi ani jednoznacznie dobrych postaci – są za to trudne wybory i ich konsekwencje" – argumentuje sztuczna inteligencja.

Na liście znalazł się również kolejny brytyjski tytuł – The Fall (2013-2017), jeden z najbardziej niepokojących seriali kryminalnych ostatnich lat. "Historia polowania na seryjnego mordercę w Belfaście wyróżnia się tym, że od początku znamy tożsamość sprawcy. Napięcie nie wynika więc z pytania 'kto zabił', lecz z obserwowania psychologicznej gry między detektyw Stellą Gibson a jej przeciwnikiem" – zauważa ChatGPT.

AI docenia również ten doceniany na świecie serial za "chłód narracji, mroczny klimat i hipnotyzujące kreacje Gillian Anderson oraz Jamiego Dornana". "To kryminał, który nie epatuje przemocą, lecz buduje grozę poprzez ciszę, spojrzenia i powolne zbliżanie się nieuchronnej konfrontacji" – dodaje.