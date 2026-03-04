AI wskazało najlepszy serial kryminalny z Europy Fot. Kadr z "The Killing"

Europejskie kryminały od lat udowadniają, że nie potrzeba hollywoodzkiego budżetu, by stworzyć historię, która wbija w fotel. Spytaliśmy AI, który serial kryminalny ze Starego Kontynentu zasługuje na miano najlepszego. Wybór padł na produkcję, która zapoczątkowała globalną modę na "nordic noir".

Zdaniem AI najlepszym europejskim serialem kryminalnym wszech czasów jest kultowy już skandynawski kryminał, czyli "Forbrydelsen". Jak podkreśla ChatGPT, duńska produkcja z 2007 roku, znana międzynarodowo jako "The Killing", "zrewolucjonizowała gatunek, stawiając na powolne tempo, gęstą atmosferę i realistyczne przedstawienie pracy policji".

"Historia śledztwa w sprawie morderstwa nastolatki stała się czymś więcej niż tylko kryminałem – to opowieść o polityce, rodzinie i cenie obsesji. Sofie Gråbøl jako Sarah Lund w kultowym wełnianym swetrze przeszła do historii telewizji jako jedna z najbardziej wyrazistych bohaterek gatunku, a serial udowodnił, że napięcie można budować ciszą i spojrzeniem, a nie wybuchami" – dodaje.

Fot. Kadr z "The Killing"

Najlepsze europejskie seriale kryminalne według AI

Wśród wyróżnionych tytułów znalazł się także głośny brytyjski "Broadchurch" (2013-2017) o morderstwie chłopca w małym miasteczku. "Serial z tragedii lokalnej społeczności uczynił poruszające studium żałoby i winy. To kryminał, w którym równie ważne jak rozwiązanie zagadki jest to, jak zbrodnia rozrywa lokalną wspólnotę od środka" – podkreśla AI, które docenia też kryminał za "emocjonalną intensywność i znakomite role Davida Tennanta oraz Olivii Colman".

Drugim wyróżnieniem jest francuski "Engrenages" (znany w Polsce jako "Spirala"), który był emitowany w latach 2005-2020 i bez upiększeń pokazywał brutalność paryskiego wymiaru sprawiedliwości. "Serial słynie z surowości, realizmu i moralnej niejednoznaczności bohaterów. Tu nie ma prostych odpowiedzi ani jednoznacznie dobrych postaci – są za to trudne wybory i ich konsekwencje" – argumentuje sztuczna inteligencja.

Na liście znalazł się również kolejny brytyjski tytuł – The Fall (2013-2017), jeden z najbardziej niepokojących seriali kryminalnych ostatnich lat. "Historia polowania na seryjnego mordercę w Belfaście wyróżnia się tym, że od początku znamy tożsamość sprawcy. Napięcie nie wynika więc z pytania 'kto zabił', lecz z obserwowania psychologicznej gry między detektyw Stellą Gibson a jej przeciwnikiem" – zauważa ChatGPT.