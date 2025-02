Najlepsze skandynawskie seriale kryminalne według polskich widzów

Nordic noir szybko stał się globalnym fenomenem. Choć jego korzenie tkwią w literaturze – chociażby w książkach Henninga Mankella czy Stiega Larssona – to telewizja sprawiła, że gatunek zdobył międzynarodową popularność. Dzisiaj każda premiera kryminału z północy na streamingu przyciąga tłumy, co potwierdził sukces szwedzkich "Morderstw w Åre" .

Pisaliśmy, jakich ulubieńców mają zagraniczni widzowie , pora na polskich. Oto 6 najlepszych skandynawskich seriali kryminalnych według Polaków (na podstawie ocen w serwisie Filmweb). Kryterium to ponad dwa tysiące ocen oraz gatunkowa przynależność do mrocznego nordic noir. Oglądaliście je wszystkie?

6. Kasztanowy ludzik (2021)

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,20/10 Kraj: Dania Obejrzysz na: Netflix

"Kasztanowy ludzik" to jeden z tych kryminalnych seriali , które pochłania się w jeden wieczór. Mroczna produkcja Netfliksa , oparta na powieści Sørena Sveistrupa, wciąga od pierwszej minuty i nie wypuszcza aż do finału.

5. W pułapce (2015-2021)

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,29/10 Kraj: Islandia Obejrzysz na: Netflix

"W pułapce" to nordic noir w lodowatej, islandzkiej wersji. Pierwszy sezon wciąga w duszną, klaustrofobiczną atmosferę, w której zimny wiatr przenika widza na wskroś, a niepokój nie opuszcza ani na chwilę. Nic dziwnego, że była to najdroższa produkcja w historii islandzkiej telewizji – dopracowana, świetnie zagrana i klimatyczna. Serial doczekał się trzech sezonów i każdy trzyma poziom.

4. Wallander (2005-2013)

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,79/10 Kraj: Dania Obejrzysz na: obecnie niedostępny w Polsce

3. Millenium (2010)

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,03/10 Kraj: Szwecja Obejrzysz na: Max, Player

"Millennium" to kolejna gratka dla fanów mrocznych skandynawskich kryminałów. Miniserial z 2010 roku to rozszerzona wersja szwedzkich filmów na podstawie bestsellerowej trylogii Stiega Larssona – "Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet", "Millenium: Dziewczyna, która igrała z ogniem" i "Millenium: Zamek z piasku, który runął".

2. The Killing / Forbrydelsen (2007-2012)

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,06/10 Kraj: Dania Obejrzysz na: TVP VOD (za darmo), Player

Nagrodzony nagrodą BAFTA i Międzynarodową Emmy "The Killing" ("Forbrydelsen") to serial, który rozpalił światową fascynację skandynawskimi kryminałami. Kultowa duńska produkcja z 2007 roku wprowadziła widzów w mroczny, deszczowy Kopenhagę i świat detektywki Sarah Lund (Sofie Gråbøl) – kobiety z niezwykłą intuicją, która w pełni poświęca się pracy, kosztem życia prywatnego.

1. Most nad Sundem (2011-2018)

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,22/10 Kraj: Dania, Szwecja Obejrzysz na: Player, Viaplay

"Most nad Sundem" to kwintesencja nordic noir i jeden z najlepszych seriali kryminalnych wszech czasów: zarówno wśród zagranicznych, jak i polskich widzów. Ta duńsko-szwedzka produkcja to prawdziwy hit – jest wciągająca, mroczna i pełna napięcia. Każdy z czterech sezonów oferuje misternie skonstruowaną intrygę kryminalną, która nie pozwala widzowi oderwać się od ekranu aż do ostatniej minuty.