Budapeszt podbija stawkę w konflikcie z Kijowem. Tranzyt ma stanąć, a temat ropy z Przyjaźni wraca na pierwszy plan.
Budapeszt podbija stawkę w konflikcie z Kijowem. Tranzyt ma stanąć, a temat ropy z Przyjaźni wraca na pierwszy plan. Fot. Shutterstock / X / Volodymyr Zelenskyy; montaż: naTemat

Viktor Orbán zapowiedział zatrzymanie kluczowych dla Ukrainy transportów tranzytowych i powtórzył, że nie wpuści Ukrainy do Unii Europejskiej. Ta deklaracja pada w środku ostrego sporu o ropociąg Przyjaźń, unijną pomoc finansową dla Ukrainy i coraz bardziej osobistej wymiany ciosów między Budapesztem a Kijowem.

W tle nie ma jednego sporu, tylko kilka nakładających się tematów: energetyka, pieniądze z Unii i wojna. Najbardziej namacalnym punktem zapalnym jest tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń, który w ostatnim czasie został przerwany. Ukraina tłumaczyła to konsekwencjami rosyjskiego ostrzału i koniecznością napraw, a węgierski rząd sugerował, że Kijów prowadzi "energetyczny szantaż".

Węgry mają grozić blokowaniem kluczowych decyzji dotyczących wsparcia dla Ukrainy, dopóki przepływ ropy nie wróci do normy. Zełenski mówił z kolei, że naprawy mogą zająć około 1,5 miesiąca, ale Budapeszt nie przyjmował tej argumentacji bez zastrzeżeń.

Zełenski groził Orbánowi."Podamy jego adres siłom zbrojnym"

Prezydent Ukrainy, komentując możliwość blokady unijnego finansowania i naciski ze strony Budapesztu, rzucił w stronę Orbána groźbę, że "poda jego adres siłom zbrojnym" – w domyśle, by "zadzwonili i porozmawiali” z nim "w jego języku". Ten fragment wypowiedzi był szeroko cytowany jako sygnał, że spór przestał być wyłącznie techniczny (ropa, terminy napraw), a wszedł na poziom politycznej wojny nerwów.

Na dynamikę sporu nakłada się także kalendarz polityczny na Węgrzech. Prezydent Tamás Sulyok wyznaczył termin wyborów parlamentarnych na 12 kwietnia 2026 r., a to oznacza, że tematy bezpieczeństwa energetycznego i "twardej postawy wobec Ukrainy" stają się teraz szczególnie nośne w krajowej debacie.

Na razie nie ma publicznych, precyzyjnych szczegółów, jak szeroko miałaby wyglądać zapowiadana blokada tranzytu i jakie dokładnie kategorie transportów objęłaby w praktyce, ale polityczny komunikat Orbána jest czytelny: Budapeszt chce podbić stawkę i połączyć kwestie logistyczne z presją w sprawach unijnych.

Jeśli deklaracje Orbána przełożą się na zatrzymania tranzytu, to konflikt Węgry-Ukraina przestanie być sporem o jedną rurę i jedną decyzję w UE. Zacznie wyglądać jak test, na ile państwo członkowskie potrafi używać logistyki i energii jako dźwigni politycznej.