Policja nagrała niebezpieczną sytuację na drodze pod Wilgą. Fot. Policja.pl

Wyobraźcie sobie: sobota rano, słońce powoli budzi się nad mazowieckimi drogami, a wy spokojnie jedziecie trasą wojewódzką numer 801. Nagle z przyczepki jadącego przed wami auta wylatują wielkie płyty styropianu i tańczą na wietrze jak oszalałe. Brzmi jak pech? Dla pewnego kierowcy w Wildze to był dopiero początek kłopotów, bo za nim z włączoną kamerą jechała policja z grupy SPEED.

REKLAMA

Nie wiem, co myślał sobie właściciel tego transportu, ale jedno jest pewne: optymizmu mu nie brakowało. Niestety, w starciu z fizyką i pędem powietrza, optymizm przegrywa zazwyczaj w pierwszej rundzie. Ale do konkretów.

"Latający towar" na drodze w Wildze

Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 28 lutego, tuż po godzinie 8:00. Policjanci z grupy SPEED patrolowali drogę wojewódzką 801, gdy ich uwagę przykuł samochód z przyczepką wyładowaną białymi płytami. Nie trzeba było być ekspertem od logistyki, by zauważyć, że ten domek z kart długo nie postoi.

:

W pewnym momencie podmuch powietrza poderwał płyty styropianu, które z impetem wylądowały na obu pasach ruchu. Na nagraniu z policyjnego wideorejestratora widać to doskonale, jak białe fragmenty lądują tuż przed maską radiowozu.

REKLAMA

Gdyby zamiast policji jechał tam motocyklista albo ktoś, kto w panice wykonałby gwałtowny manewr kierownicą, dzisiaj moglibyśmy pisać o tragedii, a nie o mandacie.

Za źle zabezpieczony ładunek grozi wysoki mandat

Często wydaje nam się, że przecież to tylko styropian, jest lekki, nikogo nie zabije. To błąd. Na drodze nie ma rzeczy zbyt lekkich, by nie mogły spowodować karambolu.

Przepisy ruchu drogowego w tej kwestii są bezlitosne i precyzyjne. Zgodnie z art. 61 Prawa o ruchu drogowym, każdy kierowca ma obowiązek zadbać o to, by towar na aucie czy przyczepce nie żył własnym życiem.

REKLAMA

Oto złote zasady, o których przypominają funkcjonariusze:

Ładunek nie może zmieniać położenia , a jeśli się przesuwa, znaczy, że jest źle. Urządzenia mocujące muszą być naciągnięte i zabezpieczone przed rozluźnieniem. Towar nie może powodować hałasu ani przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

W tym przypadku finał był przewidywalny. Kierowca z przyczepką został zatrzymany i ukarany. Mandat za źle zabezpieczony towar to i tak najniższa cena, jaką przyszło mu zapłacić za tę lekcję wyobraźni.

Dlaczego kierowcy wciąż o tym zapominają?

Problem polega na tym, że wielu z nas traktuje przyczepkę jako dodatkowy bagażnik, do którego wrzuca się wszystko luzem. "Przecież jadę tylko kawałek, do sąsiedniej wsi" – to najczęstsza wymówka. Ale fizyka nie pyta o dystans.

REKLAMA

Wystarczy 50 km/h, by niepozorna płyta styropianu zamieniła się w żagiel, który wyrwie wszystko, co nie jest solidnie przypięte pasami transportowymi.

: