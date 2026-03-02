Od 3 marca 2026 roku wchodzi w życie rewolucja, która sprawi, że niejeden kierowca gorzko zapłacze nad swoim losem. Znika ostatni "wentyl bezpieczeństwa" dla amatorów szybkiej jazdy, a młodzi kierowcy trafiają pod tak gęste sito, że jeden błąd może ich wysłać z powrotem na fotel pasażera.
Do tej pory zasada była prosta: przekraczasz prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, więc gdy złapie cię policja, oddajesz prawko na 3 miesiące. Od jutra to nie będzie schemat tylko w mieście.
Nowelizacja przepisów wprowadza rygorystyczną karę za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h również poza obszarem zabudowanym, o ile jedziesz drogą jednojezdniową dwukierunkową.
Oznacza to, że na zwykłych "krajówkach" musisz pilnować licznika tak samo restrykcyjnie, jak pod szkołą. Przepis nie obowiązuje jedynie na autostradach i ekspresówkach o dwóch jezdniach, ale tam nadal musicie przestrzegać limitów odpowiednio 140 km/h i 120 km/h.
Wolność, ale na bardzo krótkiej smyczy
To zmiana, na którą czekali nastolatkowie i której bali się ich rodzice. Wraca prawo jazdy kategorii B dla 17-latków. Ale spokojnie, to nie będzie "amerykański sen". Młody kierowca do osiemnastki będzie mógł jeździć wyłącznie po Polsce i to pod okiem dorosłego.
Opiekun musi mieć co najmniej 25 lat, 5 lat stażu z prawkiem w kieszeni i być całkowicie trzeźwy, bo policja będzie mogła to sprawdzić alkomatem podczas kontroli. Jeśli 17-latek zostanie przyłapany bez opiekuna, zapłaci minimum 1500 zł mandatu, a jego jazda zostanie potraktowana jak prowadzenie bez uprawnień. Do tego dochodzi bezwzględne 0,0 promila alkoholu i specjalny kod w dokumencie.
Dla młodych stażem przygotowano jeszcze jedną pułapkę: okres próbny, który dla 17-latków potrwa aż 3 lata (dla 18-latków 2 lata). W tym czasie obowiązuje ich drastycznie obniżony limit 12 punktów karnych. Jeśli go przekroczą, nie stracą uprawnień od razu, ale zostaną wysłani na przymusowe i płatne szkolenie praktyczne.
Za 300 zł i jedną godzinę życia, młody kierowca będzie musiał na płycie poślizgowej udowodnić, że rozumie, co się dzieje z autem przy hamowaniu awaryjnym. Program obejmuje m.in. jazdę w zakręcie z różnymi prędkościami (test systemu ESP) oraz hamowanie awaryjne na wprost i w zakręcie z systemem ABS.
Zobacz także
Koniec z "czyszczeniem" konta w WORD. Te punkty zostaną z tobą
To zmiana, która zaboli wszystkich, nie tylko świeżaków. Od połowy 2026 roku kursy redukujące punkty karne w WORD staną się dla wielu osób bezużyteczne. Ministerstwo przygotowało listę 66 naruszeń, za które punktów po prostu nie da się skasować. Znikną z Twojego konta dopiero po roku.
Oto pełna lista wykroczeń, za które nie zredukujesz punktów na szkoleniu:
Piesi i bezpieczeństwo na pasach
Sygnały, polecenia i skrzyżowania
Prędkość (Żadnego z tych progów nie skasujesz!)
Wyprzedzanie i manewry niebezpieczne
Inne wykroczenia
Przewóz osób i dzieci
Jak widać, taryfa ulgowa właśnie się skończyła. Jeśli od połowy roku złapiesz 15 punktów za telefon i szybką jazdę, będziesz musiał jeździć jak na egzaminie przez całe dwanaście miesięcy. Żaden kurs w WORD już cię nie uratuje.