Kontrola policji
Od 3 marca zmiana przepisów drogowych w Polsce. Fot. Shutterstock

Od 3 marca 2026 roku wchodzi w życie rewolucja, która sprawi, że niejeden kierowca gorzko zapłacze nad swoim losem. Znika ostatni "wentyl bezpieczeństwa" dla amatorów szybkiej jazdy, a młodzi kierowcy trafiają pod tak gęste sito, że jeden błąd może ich wysłać z powrotem na fotel pasażera.

Do tej pory zasada była prosta: przekraczasz prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, więc gdy złapie cię policja, oddajesz prawko na 3 miesiące. Od jutra to nie będzie schemat tylko w mieście.

Nowelizacja przepisów wprowadza rygorystyczną karę za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h również poza obszarem zabudowanym, o ile jedziesz drogą jednojezdniową dwukierunkową.

Oznacza to, że na zwykłych "krajówkach" musisz pilnować licznika tak samo restrykcyjnie, jak pod szkołą. Przepis nie obowiązuje jedynie na autostradach i ekspresówkach o dwóch jezdniach, ale tam nadal musicie przestrzegać limitów odpowiednio 140 km/h i 120 km/h.

Wolność, ale na bardzo krótkiej smyczy

To zmiana, na którą czekali nastolatkowie i której bali się ich rodzice. Wraca prawo jazdy kategorii B dla 17-latków. Ale spokojnie, to nie będzie "amerykański sen". Młody kierowca do osiemnastki będzie mógł jeździć wyłącznie po Polsce i to pod okiem dorosłego.

Opiekun musi mieć co najmniej 25 lat, 5 lat stażu z prawkiem w kieszeni i być całkowicie trzeźwy, bo policja będzie mogła to sprawdzić alkomatem podczas kontroli. Jeśli 17-latek zostanie przyłapany bez opiekuna, zapłaci minimum 1500 zł mandatu, a jego jazda zostanie potraktowana jak prowadzenie bez uprawnień. Do tego dochodzi bezwzględne 0,0 promila alkoholu i specjalny kod w dokumencie.

Dla młodych stażem przygotowano jeszcze jedną pułapkę: okres próbny, który dla 17-latków potrwa aż 3 lata (dla 18-latków 2 lata). W tym czasie obowiązuje ich drastycznie obniżony limit 12 punktów karnych. Jeśli go przekroczą, nie stracą uprawnień od razu, ale zostaną wysłani na przymusowe i płatne szkolenie praktyczne.

Za 300 zł i jedną godzinę życia, młody kierowca będzie musiał na płycie poślizgowej udowodnić, że rozumie, co się dzieje z autem przy hamowaniu awaryjnym. Program obejmuje m.in. jazdę w zakręcie z różnymi prędkościami (test systemu ESP) oraz hamowanie awaryjne na wprost i w zakręcie z systemem ABS.

Koniec z "czyszczeniem" konta w WORD. Te punkty zostaną z tobą

To zmiana, która zaboli wszystkich, nie tylko świeżaków. Od połowy 2026 roku kursy redukujące punkty karne w WORD staną się dla wielu osób bezużyteczne. Ministerstwo przygotowało listę 66 naruszeń, za które punktów po prostu nie da się skasować. Znikną z Twojego konta dopiero po roku.

Oto pełna lista wykroczeń, za które nie zredukujesz punktów na szkoleniu:

Piesi i bezpieczeństwo na pasach

  • Omijanie pojazdu ustępującego pierwszeństwa pieszemu – 15 pkt;
  • Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – 15 pkt;
  • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub wchodzącemu na nie – 15 pkt;
  • Niezatrzymanie pojazdu w celu przepuszczenia osoby niepełnosprawnej – 15 pkt;
  • Nieustąpienie pieszemu przy skręcie w drogę poprzeczną – 12 pkt;
  • Nieustąpienie pieszemu przy cofaniu – 10 pkt;
  • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu – 8 pkt;
  • Nieustąpienie pieszemu w strefie zamieszkania lub przy włączaniu się do ruchu – 8 pkt.

    • Sygnały, polecenia i skrzyżowania

  • Ucieczka przed kontrolą drogową15 pkt;
  • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 15 pkt;
  • Ignorowanie poleceń osób kierujących ruchem – 15 pkt;
  • Zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej – 12 pkt;
  • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – 5 pkt.

    • Prędkość (Żadnego z tych progów nie skasujesz!)

  • Przekroczenie o ponad 70 km/h – 15 pkt;
  • Przekroczenie od 61 do 70 km/h – 14 pkt;
  • Przekroczenie od 51 do 60 km/h – 13 pkt;
  • Przekroczenie od 41 do 50 km/h – 11 pkt;
  • Przekroczenie od 31 do 40 km/h – 9 pkt;
  • Przekroczenie od 21 do 30 km/h – 5-7 pkt;
  • Przekroczenie do 20 km/h – 1-3 pkt.

    • Wyprzedzanie i manewry niebezpieczne

  • Niestosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania" – 15 pkt;
  • Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów – 10 pkt;
  • Wyprzedzanie przed wzniesieniem, na zakręcie lub skrzyżowaniu – 10 pkt;
  • Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym – 10 pkt;
  • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w zabudowanym – 10 pkt.

    • Inne wykroczenia

  • Jazda pod prąd autostradą lub ekspresówką – 15 pkt;
  • Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle lub opadających rogatkach – 15 pkt;
  • Korzystanie z telefonu podczas jazdy (trzymanie w ręku) – 12 pkt;
  • Prowadzenie bez uprawnień – 10 pkt;
  • Blokowanie korytarza życia – 8 pkt;
  • Ciągnięcie za autem osoby na hulajnodze, nartach lub sankach – 10 pkt.

    • Przewóz osób i dzieci

  • Przewożenie dzieci bez fotelika (zależnie od liczby dzieci) – 5-15 pkt;
  • Przewóz osób ponad limit w dowodzie (od 3 do 10+ osób) – 8-15 pkt;
  • Przewożenie pijanej osoby na motocyklu – 10 pkt.

    • Jak widać, taryfa ulgowa właśnie się skończyła. Jeśli od połowy roku złapiesz 15 punktów za telefon i szybką jazdę, będziesz musiał jeździć jak na egzaminie przez całe dwanaście miesięcy. Żaden kurs w WORD już cię nie uratuje.