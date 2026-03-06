Volkswagen Polo w wersji Pure z ciekawą ceną. Materiały prasowe Volkswagen

Powiedzmy to sobie szczerze: ceny nowych samochodów w ostatnich latach kompletnie oszalały. Moment, w którym za auto miejskie trzeba było zapłacić "stówkę", stał się nową, bolesną normalnością. Volkswagen właśnie postanowił wykonać gwałtowny zwrot z nowymi cenami Polo.

Volkswagen ogłosił właśnie, że Volkswagen Polo Pure staje się najbardziej przystępnym modelem w polskiej ofercie marki. To ruch, który marketingowcy nazywają demokratyzacją mobilności, ale dla nas to po prostu sygnał, że producent przypomniał sobie o klientach, którzy nie chcą brać kredytu na całe życie, byle tylko mieć nowe auto z salonu.

Poza tym marka chce konkurować z Chińczykami, a to jest własnie dobre zagranie.

Cena, która cieszy oko za dobrze wyposażoną podstawę

Zacznijmy od konkretów, bo to one robią tu największą robotę. Cena katalogowa Polo Pure startuje od poziomu 75 990 zł. Tak, dobrze widzieliście, w 2026 roku wciąż da się kupić nowego Volkswagena poniżej 80 tysięcy.

Pod maską podstawowej wersji pracuje sprawdzony silnik 1.0 MPI o mocy 80 KM, połączony z 5-biegowym manualem. Jeśli jednak potrzebujecie nieco więcej wigoru (i turbo), w ofercie jest silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM za 83 990 zł. A jeśli wasza lewa noga ma już dość korków, wersja z automatyczną skrzynią DSG kosztuje 88 990 zł. Jak na dzisiejsze standardy to naprawdę uczciwe propozycje.

A jak z resztą wyposażenia? Często wersje podstawowe kojarzą nam się z korbkami w drzwiach i brakiem radia. Nie tym razem. Wyposażenie Polo Pure bazuje na wersji "Life", ale zostało sprytnie uproszczone, by zbić cenę. Co dostajemy w standardzie?

Okazuje się, że całkiem sporo. Na pokładzie znajdziecie m.in. Digital Cockpit, czyli cyfrowe zegary, które jeszcze niedawno były luksusem. Do tego pełne światła LED (przód i tył), skórzana, wielofunkcyjna kierownica, a nawet ładowarka indukcyjna do smartfona. Oczywiście, zamiast alufelg mamy 15-calowe stalówki, ale hej, to auto ma być przede wszystkim praktyczne i ekonomiczne.

Jeśli jednak poczujecie nagły przypływ gotówki, listę opcji można rozszerzyć o podgrzewane fotele, tempomat czy system App-Connect, który pozwoli wam na wygodne korzystanie z nawigacji z telefonu.

Dla kogo jest Polo Pure?

Volkswagen celuje w konkretne grupy. To idealny kandydat na pierwszy nowy samochód dla młodego kierowcy albo po prostu ekonomiczne auto do miasta dla kogoś, kto ceni sobie święty spokój i gwarancję producenta.

Nie mam też wątpliwości, że po tę wersję przyjdą firmy, które potrzebują floty sprawdzonych aut, które po prostu działają.

Polo obecnej generacji jest z nami od 2017 roku (z liftingiem w 2021) i umówmy się, to samochód dojrzały, pozbawiony chorób wieku dziecięcego. Wprowadzenie wersji Pure to dowód na to, że w Wolfsburgu ktoś w końcu przestał patrzeć tylko w tabelki z marżą, a zaczął patrzeć na to, co realnie dzieje się na ulicach.

