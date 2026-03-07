Katarzyna i Przemysław Czarnkowie poznali się podczas wakacyjnej pracy we Włoszech Fot. Facebook / Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek został w sobotę ogłoszony kandydatem PiS na premiera. Kim jest jego żona? Katarzyna Czarnek może pochwalić się imponującą karierą naukową i rzadko pojawia się publicznie u boku męża. Z byłym ministrem edukacji i nauki poznała się w latach 90. podczas pracy sezonowej we Włoszech, a ich znajomość szybko przerodziła się w poważny związek.

REKLAMA

– Życie publiczne wymaga kogoś, kto wszystko zintegruje w tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas. Ale my musimy to wyzwanie podjąć, musimy zwyciężyć i stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem jest w tym momencie pan profesor Przemysław Czarnek – tymi słowami Jarosław Kaczyński ogłosił na konwencji w Krakowie nowego kandydata PiS na premiera.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, który w swojej przemowie nie przebierał w słowach, atakując m.in. premiera Donalda Tuska, ma szansę zostać szefem rządu po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Uwagę mediów przyciąga również jego życie prywatne, a w szczególności żona. Kim jest Katarzyna Czarnek?

Katarzyna Czarnek to doktor biologii. Przemysław Czarnek poznał żonę podczas pracy we Włoszech

Żona Przemysława Czarnka (z domu Kulesza) to doktor biologii, zawodowo związaną z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W 2023 roku została mianowana dyrektorką Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym KUL. Wcześniej pracowała m.in. jako asystentka w Katedrze Ochrony Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska, a także jako wicedyrektorka Instytutu Nauk Medycznych.

REKLAMA

O jej sukcesie naukowym publicznie informował sam Przemysław Czarnek. Na platformie X pisał w 2019 roku: "Szanowni Państwo. Oto nowa Doktor Biologii. Dr Katarzyna Czarnek. MOJA ŻONA. Gratuluję Kochanie".

Historia ich znajomości zaczęła się jeszcze w czasach studenckich – para poznała się podczas wakacyjnej pracy w Milano Marittima we Włoszech, turystycznej miejscowości na Riwierze Adriatyckiej. Czarnek pracował wtedy trzeci rok jako barman w jednym z hoteli, a jego przyszła żona jako kelnerka w restauracji w innym obiekcie.

– Byliśmy młodzi, studiowaliśmy i jak wielu studentów dorabialiśmy sobie w wakacje. (...) No i tam nasze oczy się spotkały – wspominał polityk "Super Expressie". To właśnie jego przyszła żona pierwsza nawiązała rozmowę.

REKLAMA

– Kasia zagadała pierwsza. Strasznie mi się podobała, byłem onieśmielony. To było naprawdę takie uderzenie, nawet modliłem się na różańcu, żeby to była moja żona. I tak się stało – mówił z kolei w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, w której przyznał, że wciąż jeżdżą z żoną na urlopy do Milano Marittima.

Ich relacja rozwijała się mimo trudności z częstymi spotkaniami, bo pracowali o różnych porach dnia. – Trudność polegała na tym, że ja miałem pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało – opowiadał z kolei Czarnek w rozmowie z "Super Expressem".

REKLAMA

Jak przyznał, gdy jego przyszła żona wróciła wcześniej do Polski, zdecydował się skrócić swój pobyt we Włoszech. – Ona wróciła wcześniej do Polski, a ja byłem do tego stopnia zakochany, że skróciłem dwa tygodnie swój pobyt we Włoszech, co kosztowało mnie 1 mln lirów włoskich, a zatem 2 tys. zł. To nie jest nadal mało, a w latach 90. to było bardzo dużo. Poświęciłem to, żeby dotrzeć do Polski i dalej kontynuować naszą znajomość – wspominał.

Para pobrała się w 2000 roku, rok po poznaniu. Przemysław i Katarzyna Czarnek mają dwoje dzieci – córkę Julię i syna Mateusza. Czarnek często wspomina o żonie w mediach społecznościowych. "Dziękuję Skarbie za wsparcie! Uzyskanie funkcji PREZESA struktur lubelskich, najmocniejszej siły konserwatywnej w Polsce i Europie, to także Twoja zasługa. Dziękuję" – pisał w 2024 roku.