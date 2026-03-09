Roman Giertych nie bierze jeńców. Na X bezlitośnie wypunktował Przemysława Czarnka. Fot. X / Przemysław Czarnek // scren z YouTube / Roman Giertych - oficjalny / YouTube // montaż: naTemat.pl

Kontrowersyjne przemówienie Przemysława Czarnka w Krakowie poniosło się echem w całej Polsce. Roman Giertych postanowił wypunktować hipokryzję PiS i nie brał jeńców. Wpis posła KO jest udostępniany jak szalony.

Roman Giertych do Przemysława Czarnka. Wypunktował jego przemówienie w Krakowie

Nie umknęło to również uwadze Romana Giertycha, który w niedzielę na X zaorał Czarnka jednym wpisem. "Panie Czarnek! Atakujecie fotowoltaikę, by instalować ją sobie na dachach. Nie chcecie euro, chyba że przelewem na konto. Walczycie z nielegalnymi imigrantami, chyba że kupią od was wizę. Jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego atakujecie gejów?" – napisał, a jego wpis zrobił furorę.

Poseł KO nawiązał m.in. do głośnej afery wizowej i protestów prawicy przeciwko wprowadzeniu w Polsce euro. A o chodzi z fotowoltaiką?

– Państwo ma pojechać do Brukseli i powiedzieć "nie mamy już ETS-u w Polsce, nie ma żadnego ETS-u. Wypowiadamy to. Nasze firmy nie będą tego płacić. Nie mamy żadnego waszego miksu energetycznego. Nie mamy żadnego Zielonego Ładu, żadnych oze-sroze dofinansowanych z dopłatami. My mamy nasz miks węglowy, mamy nasze bogactwa naturalne i wara nam od nich. Mamy nasz węgiel – mówił Czarnek w sobotę na konferencji PiS.

Tymczasem Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24, zauważył, że... to właśnie za rządów PiS nastąpił największy rozwój fotowoltaiki w Polsce. "'Żadne OZE-sroze'" – powiedział reprezentant ugrupowania, które zbudowało najwięcej OZE w historii Polski" – napisał na X.

Z kolei o Polkach i Polakach LGBTQ+ Czarnek mówił w Krakowie wyjątkowo obrzydliwie. Sprzeciwił się związkom jednopłciowym, ale posunął się... znacznie dalej.

– Mówią, że to nie jest małżeństwo. (...) Tylko związek osoby najbliższej. Tak, to jak to nie jest małżeństwo? To ja się pytam tych kolegów z tej pseudokonserwatywnej partii. To dlaczego nie trzech chłopów? Rozmachu więcej, nowoczesności. Czterech, pięciu. Nowy model rodziny czterech pancernych i psiecko. I byłoby to śmieszne, gdyby nie było tragiczne, bo to jest promowanie antyrodziny, antyzwiązku – grzmiał kandydat PiS na premiera.