Przemysław Czarnek jasno zaznaczył terytorium. Nawet nie udaje, że sięgnie po elektorat KO czy Lewicy. PiS stało się trzecią partią na skrajnej prawicy, czego dowodem jest tych 5 cytatów z jego wystąpienia. Czarnek sięgnął po pełen arsenał utartych formułek swojej partii i jeszcze je podkręcił.

Przemysław Czarnek domaga się szacunku od Wołodymyra Zełenskiego

Zacznijmy od kwestii ukraińskiej. Przemysław Czarnek wprost podkreślił, że Polska wysłała wsparcie Ukrainie tylko po to, żeby rosyjskie czołgi nie dotarły do naszych granic. Jak widać, były szef MEN zapomniał już o serdecznej przyjaźni, która łączyła prezydenta Andrzeja Dudę z Wołodymyrem Zełenskim.

– W tym naszym interesie będziemy dalej pomagać. Ale żądamy szacunku. Żądamy szacunku, od pana Zełenskiego, od władz Ukrainy. Dzięki, Polsce, dzięki rządowi, Prawa i Sprawiedliwości, Ukraina, jeszcze, żyje i niech żyje. Niech przetrwa, tę napaść, brutalną ludobójczą, Putina, putinowskiej Rosji – mówił Czarnek.

Czarnek o Unii Europejskiej i pożyczce z Niemiec. "Pogonić to dziadostwo"

Oczywiście w całej wyliczance obelg i pełnym wachlarzu tego, czym PiS walczy od dawna, nie mogło zabraknąć obelg pod adresem Unii Europejskiej. Najwięcej mocnych słów dotyczyło polityki klimatycznej.

– Państwo ma pojechać do Brukseli i powiedzieć "nie mamy już ETS-u w Polsce, nie ma żadnego ETS-u. Wypowiadamy to. Nasze firmy nie będą tego płacić. Nie mamy żadnego waszego miksu energetycznego. Nie mamy żadnego Zielonego Ładu, żadnych oze-sroze dofinansowanych z dopłatami. My mamy nasz miks węglowy, mamy nasze bogactwa naturalne i wara nam od nich. Mamy nasz węgiel – grzmiał Czarnek.

Istotnym wątkiem wystąpienia było także uderzenie w program SAFE. Polska ma wziąć nisko oprocentowaną pożyczkę z UE. Środki z niej zostaną wydane na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa.

– Pieniądze Narodowego Banku Polskiego mogą być wykorzystane natychmiast na zbrojenia i Adam Glapiński mówi: – Mamy te pieniądze wykorzystujmy. A oni, co mówią: – Nie, niemiecka będzie pożyczka. Pogonić to dziadostwo – kontynuował kandydat PiS.

Matka Boska obok hejtu na osoby LGBT. Czarnek pokazał całkowity brak szacunku

Jak na skrajną prawicę przystało, Przemysław Czarnek jasno sprzeciwił się związkom jednopłciowym. Do niedawna największym problemem PiS było nazywanie takich związków małżeństwami.

– Mówią, że to nie jest małżeństwo. (...) Tylko związek osoby najbliższej. Tak, to jak to nie jest małżeństwo? To ja się pytam tych kolegów z tej pseudokonserwatywnej partii. To dlaczego nie trzech chłopów? Rozmachu więcej, nowoczesności. Czterech, pięciu. Nowy model rodziny czterech pancernych i psiecko. I byłoby to śmieszne, gdyby nie było tragiczne, bo to jest promowanie antyrodziny, antyzwiązku – grzmiał.

Niedługo później Czarnek nawiązał do kryzysu demograficznego w Polsce, twierdząc, że rząd Tuska nie potrafi zadbać o kobiety i dlatego rodzi się mniej dzieci. – To my kobietę, Matkę Bożą uczyniliśmy Królową Polski. Wiemy, jak dbać o kobiety. Nie wiedzą tego lewacy, którzy krytykują i negują tę rzeczywistość, Polską, chrześcijańską rzeczywistość. To dzisiaj to państwo Tuska i lewaczek od Czarzastego urządza w Polsce piekło kobiet. Piekło kobiet jest dzisiaj – zaznaczył.