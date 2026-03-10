Rząd chce zakazać sprzedaży jednorazowych e-papierosów Fot. Shutterstock.com

Na wtorkowym posiedzeniu rząd bierze się za długo wyczekiwany projekt nowelizacji ustawy tytoniowej. Przewiduje on wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów, a także spore ograniczenia dotyczące woreczków nikotynowych.

Koniec z udawaniem, że pachnące owocami dymki z kolorowych i święcących urządzeń to tylko "niewinne gadżety". Wtorkowe obrady rządu to ciąg dalszy batalii o to, by ta używka przestała wreszcie udawać słodycze. Nowe przepisy mają uderzyć bezpośrednio w mechanizm, który od lat pozwalał branży omijać rygorystyczne przepisy tytoniowe kosztem zdrowia młodych osób.

Zakaz jednorazowych e-papierosów i koniec elektrośmieci

Najmocniejszym punktem nowego projektu jest całkowity zakaz obrotu jednorazowymi e-papierosami. Te plastikowe urządzenia stały się dla młodzieży nową, niebezpieczną normą – były przyjemnymi dla oka gadżetami, dostępnymi niemal w każdym sklepie w ogromnej liczbie wariantów i smaków.

Według szacunków ministerstwa aromatyzowany dym to najczęstsza droga do trwałego uzależnienia od nikotyny wśród uczniów, którzy po jednorazówki sięgali ze względu na ich atrakcyjny, "cukierkowy" design. Choć e-papierosy wciąż udają bezpieczniejszą alternatywę dla zwykłych papierosów, w rzeczywistości dostarczają do organizmu substancje, które przez swoje cytotoksyczne i pneumotoksyczne działanie fundują płucom wyniszczające stany zapalne.

To jednak nie tylko walka o płuca, ale i o planetę. Każda jednorazówka to toksyczny elektrośmieć z baterią litowo-jonową, który po jednym dniu użytkowania ląduje w zwykłym koszu zamiast w punkcie utylizacji. Rządowy zakaz ma zatem przeciąć ten ekologiczny dramat, który co miesiąc generuje w Polsce tony plastikowych odpadów nasączonych chemią.

Zamknięcie "szarej strefy" dla woreczków nikotynowych

Równolegle rząd domyka przepisy dotyczące saszetek nikotynowych, które do tej pory funkcjonowały w prawnej próżni. Ponieważ nie zawierały tytoniu, ich status był niejasny, co sprzyjało braku rygorystycznej kontroli. Nowy projekt zakłada odebranie im największego atutu marketingowego – atrakcyjnego smaku. Planowane jest ograniczenie dostępnych wariantów wyłącznie do aromatu tytoniowego.

Z półek sklepowych mają zniknąć wszystkie woreczki w wersjach owocowych i miętowych, które sprawiały, że korzystanie z nikotyny było dla młodych osób przyjemne, a poza tym również całkowicie dyskretne. Gdy saszetka zacznie smakować wyłącznie tytoniem, straci swój status "alternatywy dla słodyczy", co ma być kluczowym hamulcem dla najmłodszych osób, które jeszcze nie wpadły w nałóg.

Koniec zysków kosztem zdrowia