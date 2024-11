Prawie co piąty Polak to nałogowy palacz – wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Palenie papierosów jest przyczyną 60 tysięcy zgonów rocznie.

Ile będzie kosztować paczka papierosów w 2025 roku?

Podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa przewiduje wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe o 25 procent już od stycznia 2025 roku. Oznacza to, że w nowym roku za paczkę papierosów Polacy będą musieli zapłacić nie mniej niż 20 złotych. To jednak nie koniec. W kolejnych latach przewidywane są dalsze wzrosty cen.

W 2026 roku prognozuje się koszt paczki na poziomie 23,85 zł. Wiceminister finansów Jarosław Neneman przewiduje, że do 2027 roku cena paczki papierosów wzrośnie do około 26–27 zł. Obecnie koszt, jaki muszą ponieść entuzjaści wyrobów tytoniowych, bazuje na poziomie 17-18 złotych.

Wiceminister Neneman odniósł się również do spekulacji dotyczących finalnych cen detalicznych. – Nieprawdą jest, że po tych zmianach w 2027 roku paczka papierosów będzie kosztować 30 złotych. Oczywiście, to zależy też od tego, jak zachowają się koncerny , ale cena papierosów będzie wynosić około 26-27 złotych w 2027 roku – powiedział podczas obrad komisji.

Wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe

Nowe przepisy ustalają akcyzę na papierosy na poziomie 476,10 zł za 1000 sztuk oraz 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej. Na tytoń do palenia będzie to 412,58 zł za kilogram plus ten sam procent ceny detalicznej. Cygara i cygaretki obciążone zostaną akcyzą wynoszącą 903,90 zł za kilogram.