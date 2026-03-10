Orlen startuje z promocją na paliwo. Jak dostać rabat na benzynę i olej napędowy? Fot. CatwalkPhotos / Shutterstock

Ceny paliw w ostatnim czasie biły kolejne rekordy. Nic więc dziwnego, że kierowcy wypatrują każdej promocji, aby zapłacić mniej za benzynę czy olej napędowy. Jedna z okazji na oszczędności pojawi się na stacjach Orlen. Można dostać rabat 35 groszy na każdy litr paliwa. Jakie są haczyki i zasady akcji?

Eskalacja konfliktu w Iranie wywołała w niedzielę (8 marca) panikę na światowych giełdach. Zamknięcie szlaków handlowych m.in. w rejonie Kuwejtu sparaliżowało eksport ropy. To przełożyło się na skok stawek u dostawców. Rykoszetem dostali też polscy kierowcy. Największa w Polsce sieć stacji paliw postanowiła ulżyć kierowcom powrotem dobrze znanej promocji.

Tańsze paliwo na stacjach Orlen . Zasady nowej promocji

Akcja startuje 12 marca (czwartek) już po północy i potrwa do końca majówki. "W sytuacji wojny na Bliskim Wschodzie, która wywołała niespotykany od dekad wzrost notowań na globalnych rynkach, nie czekamy. Działamy, by łagodzić skokowy wzrost cen" – oświadczył Ireneusz Fąfara, prezes koncernu.

Podstawowym warunkiem jest zainstalowanie darmowej aplikacji Orlenu, bo trzeba aktywować w niej kupon i zeskanować ją skanować przy kasie. Dopiero wtedy wskoczy promocja. Nie jest prowadzona każdego dnia, tylko w określonych terminach:

12-15 marca 20-22 marca 27-29 marca 3-6 kwietnia 10-12 kwietnia 17-19 kwietnia 24-26 kwietnia 30 kwietnia-3 maja

Można w ten sposób zaoszczędzić 35 groszy na każdym litrze. Jest jeden haczyk: trzeba przy okazji kupić coś na stacji za minimum 5 zł (np. kawę czy batona). Samo tankowanie bez dodatkowych zakupów to tylko 20 groszy zniżki.

Co weekend dostaniemy nowy kupon. Obowiązuje on na maksymalnie 50 litrów paliwa. Wykorzystując potencjał tej promocji do ostatniej kropli, wlejemy do baku aż 400 litrów w niższej cenie.

Jeśli zadowoli nas standardowa obniżka 20 groszy, to w naszej kieszeni po ośmiu tygodniach zostanie 80 złotych. Jeżeli jednak zdecydujemy się coś dokupić, to łączna kwota oszczędności wyniesie aż 140 złotych (400*0,35 zł). Odejmując 40 zł za zakupy (8*5 zł) koniec końców będziemy i tak 100 zł do przodu.

Kryzys na Bliskim Wschodzie. To dlatego jest tak drogo

Przepełnione magazyny i zablokowana Cieśnina Ormuz zmusiły państwa arabskie do ograniczania wydobycia. Perspektywa długotrwałej wojny o zasoby sprawiła, że analitycy zaczęli ostrzegać przed podwyżkami cen benzyny.

W nocy z niedzieli na poniedziałek kontrakty krótkoterminowe na ropę Brent faktycznie wystrzeliły. Ze stabilnego poziomu 93 dolarów za baryłkę kurs gwałtownie poszybował w okolice 120 dolarów. Nagła podwyżka o ponad 25 proc. to właśnie bezpośredni efekt zmiany władzy w Teheranie oraz paraliżu logistycznego.

Fot.stooq.pl

Sytuacja na giełdach bywa jednak kapryśna. Dzisiejsze notowania (10 marca) przyniosły niespodziewane obniżki cen ropy Brent (ilustracja wyżej). Wykresy giełdowe pokazują głębokie tąpnięcie.