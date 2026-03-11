Każdy ma lub zna kogoś kto zna takiego wujka, co to do tej pory jeździ, a w sobotnie poranki pucuje na podjeździe swojego Volkswagena Tourana. Kiedyś ten wszechstronny minivan był królem dużych miast i rodzinnych siedlisk. Teraz przyszedł jego koniec. A w zasadzie cennikowy koniec. Touran znika bowiem z oferty Volkswagena.
Szkoda mi takich aut. Kiedyś minivany były królami podjazdów podmiejskich szeregówek, a dziś przegrywają walkę z SUV-ami, które często oferują mniej miejsca, ale za to dla wielu lepiej wyglądają. Niestety, Volkswagen Touran oficjalnie przechodzi na emeryturę, więc jeśli myśleliście o jego zakupie, to macie mało czasu.
To już ostatni dzwonek
Nie żartuję. Zgodnie z oficjalną informacją zamówienia na Volkswagena Tourana będą przyjmowane wyłącznie do 15 marca. Po tej dacie konfigurator zniknie, a auto przejdzie do historii jako jeden z ostatnich przedstawicieli wymierającego gatunku kompaktowych minivanów.
To symboliczny koniec rozdziału, który trwał ponad 20 lat. Touran zadebiutował w 2003 roku z hasłem "More than a family car" i przez dwie dekady faktycznie był czymś więcej niż tylko środkiem transportu. Sprzedano go w liczbie ponad 2,6 mln egzemplarzy na całym świecie, co tylko dowodzi, jak bardzo potrzebowaliśmy takich "pudełek na kołach".
5 fotelików dziecięcych?
Za co go lubiliśmy? Przede wszystkim za to, czego nie da ci niemal żaden współczesny SUV tej wielkości.
Obecna generacja bazuje na platformie MQB (tej samej co Golf), więc mimo gabarytów, Touran prowadzi się zaskakująco zwinnie i precyzyjnie. Nie czujesz się w nim jak kierowca autobusu, a raczej jak w nieco wyższym kompakcie.
Silniki TSI, TDI i cena, która jeszcze nie przeraża
Volkswagen nie eksperymentował tu z udziwnieniami. Pod maską znajdziemy sprawdzone jednostki, które idealnie pasują do charakteru auta na długie trasy:
Ile trzeba zapłacić za ten bilet do świata funkcjonalności? Cena Volkswagena Tourana zaczyna się od 156 090 zł. Biorąc pod uwagę, że w standardzie dostajemy m.in. trzystrefową klimatyzację, Digital Cockpit oraz 7 miejsc, oferta wydaje się bardzo uczciwa w porównaniu do tego, co dzieje się obecnie na rynku nowych aut.