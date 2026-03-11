Elżbieta Gaertner nie żyje. Fot. kadr z "Na wspólnej"

Nie żyje ceniona aktorka Elżbieta Gaertner. Widzowie TVN z pewnością dobrze znają ją z serialu "Na Wspólnej". Jej głos mogliśmy też usłyszeć w wielu kultowych produkcjach takich jak "Harry Potter". Informacja o jej odejściu poruszyła środowisko artystyczne.

Wiadomość o tym, że w wieku 83 lat zmarła Elżbieta Gaertner pojawiła się na portalu filmpolski.pl. Nie podano, jaka była przyczyna jej śmierci.

Elżbieta Gaertner nie żyje

Gaertner była aktorką teatralną, filmową oraz dubbingową, której głos towarzyszył wielu pokoleniom widzów. Występowała na deskach prestiżowych warszawskich teatrów, w tym w Teatrze Narodowym (1969–1990), Teatrze Powszechnym oraz Teatrze Na Woli.

Jej talent mogliśmy też oglądać w telewizji. Zagrała m.in. w "Domu", "Czterdziestolatku. 20 lat później", "Złotopolskich", "M jak miłość" czy "Plebanii". W ostatnich latach pojawiła się w serialu "Gang Zielonej Rękawiczki", gdzie wcieliła się w Krystynę, oraz w "Na Wspólnej", gdzie zagrała matkę Ewy.

Zmarła legenda polskiego dubbingu

W swoim dorobku artystycznym Gaertner miała mnóstwo ról dubbingowych. W "Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic" użyczała głosu pielęgniarce Poppy Pomfrey, w "Dawno temu w trawie" była Królową mrowiska, a w animacji "Mój brat niedźwiedź 2" wcieliła się w Kate. Długą listę produkcji, w których było słychać jej głos, zamykają takie tytuły jak:

"Scooby-Doo: Szkoła upiorów", "Księga dżungli 2", "Stuart Malutki" czy "Richie milioner". Graczom "Dragon Age: Początku" i "Wiedźmina 2" też może być dobrze znana.