Toyota Corolla dostała nową cenę w wyprzedaży.

Toyota Corolla od 2021 roku nie schodzi z najwyższego stopnia podium sprzedaży i szczerze mówiąc, trudno się temu dziwić. To auto, które po prostu "robi swoją robotę". Teraz japoński producent postanowił jeszcze mocniej dokręcić śrubę konkurencji i ruszył z wyprzedażą rocznika, obniżając ceny wersji sedan do poziomów, które przy obecnej inflacji wyglądają jak błąd w systemie.

Jeśli szukasz oszczędności, ale nie chcesz rezygnować z nowoczesnego napędu, wzrok automatycznie kieruje się w stronę wersji zelektryfikowanych. Hybrydowa Corolla sedan w ramach oferty specjalnej kosztuje teraz od 112 100 zł. W tej cenie dostajemy auto z uwzględnieniem rabatów oraz specjalnego Ekobonusu 1,5 proc.

Co dostajemy w zamian? Pod maską pracuje sprawdzony układ 1.8 Hybrid o mocy 140 KM. To idealny kompromis między dynamiką a kosztami eksploatacji. Sprint do "setki" zajmuje przyzwoite 9,3 sekundy, no i niskie zużycie paliwa. Toyota deklaruje średnie spalanie na poziomie od 4,4 l/100 km i z doświadczenia wiem, że w warunkach miejskich te wyniki są jak najbardziej realne.

:

Szukasz okazji? Benzynowa Corolla z rabatem 23 000 zł

Prawdziwa bomba cenowa kryje się jednak w limitowanej puli aut z klasycznym silnikiem spalinowym. Jeśli nie jesteś fanem hybryd i wolisz tradycyjne rozwiązania, benzynowa Corolla Sedan 1.5 VVT-i o mocy 125 KM jest teraz dostępna z upustem w wysokości aż 23 000 zł.

Efekt? Ceny startują od poziomu 95 900 zł. W dzisiejszych czasach znalezienie solidnego sedana segmentu C poniżej magicznej granicy 100 tysięcy złotych graniczy z cudem. Tutaj dostajemy auto co prawda z rocznika 2024, które z powodzeniem sprawdzi się jako "auto rodzinne".

Warto podkreślić, że za te pieniądze otrzymujemy bogato wyposażoną wersję Comfort z manualną lub automatyczną skrzynią biegów Multidrive S. To nie jest "golas", bo na pokładzie znajdziemy m.in. cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12,3 cala) oraz nowoczesny system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem HD o przekątnej 10,5 cala.

Komfort i technologia

Japończycy wiedzą, że polski klient lubi być dopieszczony. Dlatego większość aut dostępnych w wyprzedaży posiada Pakiet Tech (o wartości 7000 zł). Moim zdaniem to absolutne "must-have", jeśli planujesz dłuższą przygodę z tym modelem.

W skład tego pakietu wchodzą:

przednie i tylne czujniki parkowania (zbawienne przy parkowaniu sedana), podgrzewanie kierownicy i przednich foteli , inteligentny kluczyk, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów.

Dodatkowo Corolla sedan oferuje potężny rozstaw osi (2700 mm), co przekłada się na zaskakująco dużą ilość miejsca na nogi dla pasażerów z tyłu. Do tego dochodzi pojemny bagażnik o objętości 471 litrów. To wartości, które sprawiają, że ten model jest realną alternatywą dla znacznie droższych SUV-ów.