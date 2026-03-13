Volkswagen ID.3 Neo zaprezentowany. Kiedy premiera? Materiały prasowe Volkswagen

Volkswagen ogłosił, że nadchodzi ID.3 Neo, a wraz z nim zmiany, które sprawią, że samochód elektryczny z Wolfsburga w końcu stanie się taki, jaki powinien być od początku.

Oficjalny debiut zaplanowano na połowę kwietnia 2026 roku, ale już dziś wiemy, że Volkswagen ID.3 Neo to coś więcej niż tylko lifting nazwy. To przede wszystkim potężna aktualizacja "mózgu" auta. Nowa generacja oprogramowania wprowadza funkcje, które w tej klasie powinny być standardem.

Mowa m.in. o udoskonalonym systemie Travel Assist, który teraz rozpoznaje sygnalizację świetlną. Ale prawdziwym "gamechangerem" dla fanów "elektryków" będzie One Pedal Driving. W końcu będzie można jeździć po mieście, niemal nie dotykając hamulca, a auto odzyska energię aż do całkowitego zatrzymania. To nie tylko wygoda, to realnie większy zasięg samochodu elektrycznego.

Volkswagen naprawia błędy

To chyba najważniejsza informacja dla każdego, kto choć raz walczył z dotykowymi panelami na kierownicy w obecnych modelach. Volkswagen oficjalnie potwierdza: wszystkie przyszłe modele z rodziny ID. otrzymają fizyczne przyciski na kierownicy. To mała zmiana dla inżyniera, ale gigantyczny skok dla intuicyjności obsługi.

Dodatkowo w kokpicie zagości system infotainment Innovision z dedykowanym sklepem z aplikacjami. Chcecie pograć w gry podczas ładowania albo sprawdzić parkingi przez zewnętrzną aplikację?

Teraz zrobicie to tak samo łatwo, jak na smartfonie. Co więcej, wasz telefon (lub smartwatch) może teraz stać się cyfrowym kluczem do auta. Koniec z przeszukiwaniem kieszeni pod domem.

Volkswagen wchodzi też w świat V2L (Vehicle-to-Load). Modele ID.4, ID.5 oraz flagowy ID.7 z nowym softem już teraz mogą zasilać zewnętrzne urządzenia z mocą do 3,6 kW. Wyobraźcie sobie: jedziecie na camping i podłączacie ekspres do kawy, elektryczny grill, a nawet ładujecie rowery elektryczne prosto z akumulatora samochodu. Zapewne nowy ID.3 Neo też dołączy do tego grona.

Nowe napędy i powrót legendy

Dla tych, którzy liczą każdą kilowatogodzinę, mam świetną wiadomość. Bazowe wersje ID.4 i ID.5 Pure dostają nowy silnik APP 350 o mocy 190 KM. Jest wydajniejszy, ma większy moment obrotowy i w połączeniu z nowym akumulatorem LFP (litowo-żelazowo-fosforanowym) o pojemności 58 kWh, pozwala przejechać o 40 km więcej na jednym ładowaniu.

