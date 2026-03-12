Grupa Volkswagen w 2026 roku wypuści 20 nowych lub odświeżonych modeli. Materiały prasowe Volkswagen

W 2026 roku marki wchodzące w skład Grupy Volkswagen wypuszczą łącznie 20 nowych modeli. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Oto co nas czeka w nadchodzących miesiącach.

Jak już wcześniej pisaliśmy, rok 2025 nie był dla Grupy Volkswagen spacerkiem po parku. Spadek zysku operacyjnego o 53 procent względem 2024 roku, cła Trumpa i zawirowania w strategii Porsche zostawiły ślad na kondycji giganta z Wolfsburga.

Ale Niemcy nie zamierzają lizać ran w nieskończoność. Rok 2026 ma być czasem wielkiego odbicia, a plan jest prosty: zalać rynek nowościami. I to jakimi!

Powrót do korzeni, czyli ID. Polo i ofensywa maluchów

Najważniejsza bitwa rozegra się w segmencie aut miejskich. Gwiazdą wieczoru ma być Volkswagen ID. Polo. Droga do jego powstania była kręta. Pamiętacie dziwaczny koncept ID. Life z 2021 roku? Zapomnijcie o nim. Po chłodnym przyjęciu projektu VW postawił na konserwatywny design i sprawdzoną nazwę.

Auto powstanie na nowej platformie MEB+ z napędem na przednią oś. Ale to nie wszystko, bo do rodziny dołączy też Volkswagen ID. Cross, czyli elektryczny odpowiednik T-Crossa. Swoje trzy grosze dorzucą też inne marki koncernu, bo mamy Skodę Epiq oraz Cuprę Reval.

:

SUV-y wciąż rządzą

Jeśli myśleliście, że moda na SUV-y mija, to Volkswagen wyprowadzi was z błędu. Na rynku od jakiegoś czasu jest obecna nowa generacja Volkswagen T-Roc, która teraz po raz pierwszy dostanie napęd typu full-hybrid. To kluczowy model dla europejskich salonów.

Jeszcze ciekawiej dzieje się w świecie elektryków. Następca ID.4 prawdopodobnie przejdzie rebranding i wyjedzie na drogi jako Volkswagen ID. Tiguan. To mocny sygnał, że marka wraca do swoich najsilniejszych nazw handlowych.

Na szczycie drabinki Audi szykuje prawdziwe trzęsienie ziemi, czyli nowe Audi Q9 ma przejąć rolę flagowca po wycofywanej limuzynie A8.

Od "elektrycznego" A2 po 1000-konne Porsche

Lista premier na 2026 rok wygląda jak koncert życzeń. Fani klasyki z nutką nowoczesności ucieszą się z nowego Audi A2, które powraca jako reinterpretacja kultowego modelu sprzed lat.

Z kolei miłośnicy spalinowych emocji mogą odetchnąć z ulgą, bo nowe Audi RS6 zachowa silnik V8, choć wspierany przez system plug-in hybrid dla jeszcze lepszych osiągów.

:

Co jeszcze nas czeka?

Porsche Cayenne EV o potężnej mocy 1156 KM Volkswagen Golf w wersji hybrydowej (z napędem z T-Roca). Odświeżony Seat Arona (już jest!) Elektryczne wcielenia Porsche 718 Boxster i Cayman . Audi RS5 ( pokazany Bentley Urban SUV Lamborghini Urus SE Performante

