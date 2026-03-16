98. ceremonia wręczenia Oscarów właśnie się rozpoczęła. W najważniejszych kategoriach o prestiżowe statuetki powalczą m.in. "Grzesznicy", "Hamnet", "Jedna bitwa po drugiej" i "Wartość sentymentalna". Wśród nominowanych nie zabrakło Polaków. Pełną listę zwycięzców podajemy na żywo.
W Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard właśnie rozpoczęła się ceremonia przyznania Oscarów. Ponownie prowadzi ją komik i prezenter Conan O'Brien, który w ubiegłym roku z przytupem zadebiutował w roli gospodarza i oczarował widzów swoim błyskotliwym humorem.
Tegoroczne Oscary zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco. Najwięcej nominacji zdobyli "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera, którzy otrzymali aż 16 wyróżnień. To rekord w oscarowej historii – dotychczasowy należał do "Wszystko o Ewie" Josepha L. Mankiewicza, "Titanica" Jamesa Camerona oraz "La La Land" Damiena Chazelle'a, które mogły pochwalić się 14 nominacjami.
Po "Grzesznikach" najwięcej nominacji zdobyła "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, która ma szansę na 13 Oscarów, a także "Wielki Marty" Josha Safdiego, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera i "Frankenstein" Guillerma del Toro z dziewięcioma szansami na złotą statuetkę. Z kolei "Hamnet" Chloé Zhao ma osiem nominacji.
Na Oscary mają też szansę Polacy. Nominowana została Małgorzata Turzańska za kostiumy do filmu "Hamnet" oraz krótkometrażowa animacja "The Girl Who Cried Pearls", którą współtworzył Maciej Szczerbowski.
Oscary 2026: ZWYCIĘZCY [LISTA]
Artykuł jest aktualizowany na bieżąco.
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA
NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY
NAJLEPSZE KOSTIUMY
NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY
NAJLEPSZY CASTING
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI
W tej kategorii Oscara dostały aż dwa filmy (!!!)
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY
Paul Thomas Anderson był nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej aż 14 razy. To jego pierwszy Oscar.