Kto zdobył Oscara? Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła zwycięzców Fot. materiał prasowy

98. ceremonia wręczenia Oscarów właśnie się rozpoczęła. W najważniejszych kategoriach o prestiżowe statuetki powalczą m.in. "Grzesznicy", "Hamnet", "Jedna bitwa po drugiej" i "Wartość sentymentalna". Wśród nominowanych nie zabrakło Polaków. Pełną listę zwycięzców podajemy na żywo.

REKLAMA

W Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard właśnie rozpoczęła się ceremonia przyznania Oscarów. Ponownie prowadzi ją komik i prezenter Conan O'Brien, który w ubiegłym roku z przytupem zadebiutował w roli gospodarza i oczarował widzów swoim błyskotliwym humorem.

Tegoroczne Oscary zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco. Najwięcej nominacji zdobyli "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera, którzy otrzymali aż 16 wyróżnień. To rekord w oscarowej historii – dotychczasowy należał do "Wszystko o Ewie" Josepha L. Mankiewicza, "Titanica" Jamesa Camerona oraz "La La Land" Damiena Chazelle'a, które mogły pochwalić się 14 nominacjami.

REKLAMA

Po "Grzesznikach" najwięcej nominacji zdobyła "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, która ma szansę na 13 Oscarów, a także "Wielki Marty" Josha Safdiego, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera i "Frankenstein" Guillerma del Toro z dziewięcioma szansami na złotą statuetkę. Z kolei "Hamnet" Chloé Zhao ma osiem nominacji.

Na Oscary mają też szansę Polacy. Nominowana została Małgorzata Turzańska za kostiumy do filmu "Hamnet" oraz krótkometrażowa animacja "The Girl Who Cried Pearls", którą współtworzył Maciej Szczerbowski.

Oscary 2026: ZWYCIĘZCY [LISTA]

Artykuł jest aktualizowany na bieżąco.

REKLAMA

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Teyana Taylor, Jedna bitwa po drugiej Amy Madigan, Zniknięcia – WYGRANA Wunmi Mosaku, Grzesznicy Elle Fanning, Wartość sentymentalna Inga Ibsdotter Lilleaas, Wartość sentymentalna

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Arco Elio K-popowe łowczynie demonów – WYGRANA Mała Amelia Zwierzogród 2

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Motyl Wiecznie zielony The Girl Who Cried Pearls – WYGRANA Retirement Plan The Three Sisters

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Avatar: Ogień i popiół Frankenstein – WYGRANA Hamnet Wielki Marty Grzesznicy

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

Frankenstein – WYGRANA Kokuho Grzesznicy The Smashing Machine Brzydka siostra

REKLAMA

NAJLEPSZY CASTING

Hamnet Wielki Marty Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA Tajny agent Grzesznicy

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

W tej kategorii Oscara dostały aż dwa filmy (!!!)

Skaza rzeźnika Przyjaciel Dorothy Dramat z okresu Jane Austen Śpiewacy – WYGRANA Dwie osoby wymieniające się śliną – WYGRANA

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Stellan Skarsgård, Wartość sentymentalna, Jacob Elordi, Frankenstein Benicio Del Toro, Jedna bitwa po drugiej Sean Penn, Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA Delroy Lindo, Grzesznicy

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Paul Thomas Anderson był nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej aż 14 razy. To jego pierwszy Oscar.

Will Tracy, Bugonia Guillermo del Toro, Frankenstein Chloé Zhao and Maggie O’Farrell, Hamnet Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA Clint Bentley i Greg Kwedar, Sny o pociągach

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY