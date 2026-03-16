Leonardo Di Caprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej"
Kto zdobył Oscara? Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła zwycięzców Fot. materiał prasowy

98. ceremonia wręczenia Oscarów właśnie się rozpoczęła. W najważniejszych kategoriach o prestiżowe statuetki powalczą m.in. "Grzesznicy", "Hamnet", "Jedna bitwa po drugiej" i "Wartość sentymentalna". Wśród nominowanych nie zabrakło Polaków. Pełną listę zwycięzców podajemy na żywo.

W Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard właśnie rozpoczęła się ceremonia przyznania Oscarów. Ponownie prowadzi ją komik i prezenter Conan O'Brien, który w ubiegłym roku z przytupem zadebiutował w roli gospodarza i oczarował widzów swoim błyskotliwym humorem.

Tegoroczne Oscary zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco. Najwięcej nominacji zdobyli "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera, którzy otrzymali aż 16 wyróżnień. To rekord w oscarowej historii – dotychczasowy należał do "Wszystko o Ewie" Josepha L. Mankiewicza, "Titanica" Jamesa Camerona oraz "La La Land" Damiena Chazelle'a, które mogły pochwalić się 14 nominacjami.

Po "Grzesznikach" najwięcej nominacji zdobyła "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, która ma szansę na 13 Oscarów, a także "Wielki Marty" Josha Safdiego, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera i "Frankenstein" Guillerma del Toro z dziewięcioma szansami na złotą statuetkę. Z kolei "Hamnet" Chloé Zhao ma osiem nominacji.

Na Oscary mają też szansę Polacy. Nominowana została Małgorzata Turzańska za kostiumy do filmu "Hamnet" oraz krótkometrażowa animacja "The Girl Who Cried Pearls", którą współtworzył Maciej Szczerbowski.

Oscary 2026: ZWYCIĘZCY [LISTA]

Artykuł jest aktualizowany na bieżąco.

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

  • Teyana Taylor, Jedna bitwa po drugiej
  • Amy Madigan, Zniknięcia – WYGRANA
  • Wunmi Mosaku, Grzesznicy
  • Elle Fanning, Wartość sentymentalna
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Wartość sentymentalna

    • NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

  • Arco
  • Elio
  • K-popowe łowczynie demonów – WYGRANA
  • Mała Amelia
  • Zwierzogród 2

    • NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

  • Motyl
  • Wiecznie zielony
  • The Girl Who Cried Pearls – WYGRANA
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

    • NAJLEPSZE KOSTIUMY

  • Avatar: Ogień i popiół
  • Frankenstein – WYGRANA
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

  • Frankenstein – WYGRANA
  • Kokuho
  • Grzesznicy
  • The Smashing Machine
  • Brzydka siostra

    • NAJLEPSZY CASTING

  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA
  • Tajny agent
  • Grzesznicy

    • NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

    W tej kategorii Oscara dostały aż dwa filmy (!!!)

  • Skaza rzeźnika
  • Przyjaciel Dorothy
  • Dramat z okresu Jane Austen
  • Śpiewacy – WYGRANA
  • Dwie osoby wymieniające się śliną – WYGRANA

    • NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

  • Stellan Skarsgård, Wartość sentymentalna,
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Benicio Del Toro, Jedna bitwa po drugiej
  • Sean Penn, Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA
  • Delroy Lindo, Grzesznicy

    • NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

    Paul Thomas Anderson był nominowany do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej aż 14 razy. To jego pierwszy Oscar.

  • Will Tracy, Bugonia
  • Guillermo del Toro, Frankenstein
  • Chloé Zhao and Maggie O’Farrell, Hamnet
  • Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej – WYGRANA
  • Clint Bentley i Greg Kwedar, Sny o pociągach

    • NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

  • Robert Kaplow, Blue Moon
  • Jafar Panahi, To był zwykły przypadek
  • Josh Safdie i Ronald Bronstein, Wielki Marty
  • Joachim Trier and Eskil Vogt, Wartość sentymentalna
  • Ryan Coogler, Grzesznicy – WYGRANA