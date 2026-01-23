"Grzesznicy" przeszli do historii. Przegonili nawet "Titanica" z nominacjami do Oscarów Fot. materiał prasowy

"Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera zdobyli najwięcej nominacji do tegorocznych Oscarów, jednocześnie bijąc rekord Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Film z elementami akcji i horroru ludowego przegonił "Titanica" oraz dwie inne produkcje. Wampiryczna opowieść z Michaelem B. Jordanem określana jest mianem kinowego fenomenu.

Ryan Coogler, który w 2018 roku nakręcił trzykrotnie nagrodzoną Oscarem marvelowską "Czarną Panterę", wypuścił film inspirowany mitologią Południa Stanów Zjednoczonych. W "Grzesznikach" elementy typowe dla horroru ludowego połączył z kinem akcji i charakterystyczną dla dramatu narracją, by dobitnie skomentować zjawisko białej supremacji i przedstawić wpływ segregacji rasowej.

O czym jest film "Grzesznicy" Ryana Cooglera?

Fabuła dzieła Cooglera, które w globalnym Box Office zarobiło ponad 368 mln dolarów, zabiera widzów do Missisipi lat 30. ubiegłego wieku. Bliźniacy Smoke i Stack wracają w rodzinne strony, chcąc ułożyć swoje życie na nowo, z dala od mrocznej przeszłości. Bracia nielegalnie otwierają bar w starej stodole, jednak sprawy szybko wymykają się spod ich kontroli.

Hailee Steinfeld w filmie "Grzesznicy". Fot. materiał prasowy

Rolę bliźniaków powierzono Michaelowi B. Jordanowi ("Creed: Narodziny legendy"). W obsadzie towarzyszyli mu m.in. Hailee Steinfeld ("Arcane"), Jack O’Connell ("28 lat później"), Wunmi Mosaku ("Kraina Lovecrafta"), Delroy Lindo ("Romeo musi umrzeć") i Omar Benson Miller ("8. Mila").

"Grzesznicy" otrzymali aż 16 nominacji. Film pobił dotychczasowy rekord Amerykańskiej Akademii Filmowej

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wyróżniła "Grzeszników" aż 16 nominacjami do Oscara. Wampiry z Południa zostawiły w tyle faworyta bukmacherów oraz krytyków filmowych, czyli "Jedną bitwę po drugiej" Paula Thomasa Andersona, która ma szansę zdobyć 13 złotych statuetek podczas marcowej 98. ceremonii.

Nominacje dla filmu Cooglera dotyczą następujących kategorii: najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy aktor pierwszoplanowy dla Michaela B. Jordana, najlepsza aktorka drugoplanowa dla Wunmi Mosaku, najlepszy aktor drugoplanowy dla Delroya Lindo, najlepszy scenariusz oryginalny, obsada, scenografia, zdjęcia, kostiumy, montaż, charakteryzacja i fryzury, dźwięk, efekty wizualne, muzyka i oryginalna piosenka.

Decyzją Akademii "Grzesznicy" zabrali tytuł rekordzisty trzem filmom, które w przeszłości otrzymały 14 nominacji do Oscarów. Chodzi o dramat "Wszystko o Ewie" Josepha L. Mankiewicza z 1950 roku, "Titanica" Jamesa Camerona z 1997 roku oraz musical "La La Land" Damiena Chazelle'a sprzed dekady.

Przypomnijmy, że największą liczbę Oscarów, czyli aż 11 prestiżowych nagród, mają na koncie: "Ben-Hur" Williama Wylera, "Władca Pierścieni: Powrót króla" Petera Jacksona oraz "Titanic".

: