Właściciele nieruchomości często zapominają lub świadomie ignorują przepisy dotyczące terenu przylegającego do ich działki. Przed ogrodzeniem nie wszystko wolno postawić. Kary za zajęcie pasa drogowego mogą zrujnować domowy budżet.
Wraz z nadchodzącą wiosną mnóstwo osób rusza do ogrodów, aby upiększyć i odświeżyć swoje posesje. Łatwo wtedy zapomnieć o podstawowych zasadach, a kontrolerzy w tym czasie mogą zadzwonić do furtki bez zapowiedzi. Zanim postawisz cokolwiek przed płotem, musisz wiedzieć, czego nie wolno tam robić.
Czym jest pas drogowy i jak go rozpoznać?
Teren tuż za twoim płotem to najczęściej własność publiczna (nie jest to też reguła). I ogromny paradoks. Z jednej strony musisz o niego dbać (np. odśnieżać chodnik, bo jak ktoś się poślizgnie i złamie nogę, to będzie twoja wina, a nie gminy), ale z drugiej strony nie jest to twoja działka. Rządowy portal biznes.gov.pl wyjaśnia definicję tego specyficznego obszaru.
Mówiąc ludzkim językiem: pas drogowy, wbrew nazwie, to nie tylko sama jezdnia. Obejmuje on również pobliski chodnik, ścieżkę rowerową, rów czy zwykłe pobocze z trawnikiem.
Kary za zajęcie pasa drogowego są surowe
Te przepisy rodzą daleko idące konsekwencje w życiu codziennym. Zasadzenie drzewa lub postawienie zwykłej donicy przed bramą może zostać uznane za złamanie prawa. Podobnie jest z ozdobnymi kamieniami czy innymi rzeczami np. pozostawionymi paletami.
Serwis WP Kobieta ostrzega przed sankcjami za takie czynności. "Każdy, kto bez oficjalnego pozwolenia ustawi tam donice, reklamy czy inne przedmioty, musi liczyć się z karą wynoszącą dziesięciokrotność zwykłej opłaty za użytkowanie tego gruntu. W praktyce oznacza to, że przy dziennej stawce wynoszącej 100 zł, kara za samowolę sięga aż 1000 zł za każdą dobę" – czytamy.
Urzędnicy nakładają grzywny za każdy kolejny dzień nielegalnej dekoracji. Szansa na to, że sprawa rozejdzie się po kościach, jest znikoma, ponieważ zarządcy dróg regularnie kontrolują takie obszary i wlepiają mandaty.
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Kiedy można je zdobyć?
Prawo zabrania więc umieszczania przed płotem wszelkich obcych obiektów. Nie chodzi tu tylko o samą własność terenu, ale też o kwestie porządkowe (mogą utrudnić dojazd służbom) czy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
Można jednak postarać się o wykorzystanie pasa drogowego. Musisz zdobyć oczywiście odpowiednie dokumenty. Zezwolenie jest wymagane w kilku konkretnych sytuacjach. Urzędowa decyzja jest niezbędna, jeśli planujesz:
Zatem jeśli chcemy upiększyć sobie teren przed ogrodzeniem, to najpierw musimy zdobyć pozwolenie z urzędu gminy. Jeśli nie będzie to w żaden sposób przeszkadzać lub zagrażać, to jest spora szansa, że dostaniemy zgodę.