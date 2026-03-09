Kontrole na prywatnych posesjach. Na co trzeba uważać w 2026 roku? Fot. Ground Picture / Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Po długiej i srogiej zimie Polacy ruszyli do swoich ogrodów, by przygotować je do sezonu. W ślad za nami działki kontrolują też urzędnicy i służby mundurowe. Co jest sprawdzane na wiosnę i jak uniknąć kary? Wybraliśmy 5 rzeczy, o których właściciele posesji muszą pamiętać.

Właściciele nieruchomości muszą zawsze trzymać rękę na pulsie, bo polskie i unijne prawo w zmienia się szybciej niż pogoda za oknem. Nieznajomość nakazów i zakazów nie chroni przed mandatami, a niektóre przepisy właśnie zaczęły obowiązywać lub wejdą w życie jeszcze w 2026 roku.

1. Kontrola szamb i umów ściekowych

Wiosenne roztopy i opady często mogą narobić nam problemów na działce. Co roku przeprowadzane są kontrole szamb oraz przydomowych oczyszczalni. Wynika tp z nowelizacji ustawy z 7 lipca 2022 r., która dostosowuje polskie przepisy do unijnych wymogów (tzw. dyrektywy ściekowej) i ma przede wszystkim chronić wody przed zanieczyszczeniem Urzędnicy oraz straż miejska mogą zapukać do drzwi bez uprzedzenia, sprawdzając, czy nieczystości z domu nie trafiają do gleby lub okolicznych rowów. Podczas wizyty właściciel musi pokazać ważną umowę z firmą odbierającą ścieki oraz potwierdzenie opłat za wywóz.

Urzędnicy weryfikują, czy liczba mieszkańców i zużycie wody odpowiadają częstotliwości opróżniania zbiornika. Za brak dokumentacji lub utrudnianie pracy urzędnikom grozi nawet 5 tys. zł kary.

2. Deszczówki też nie można wylewać do ścieków

Ważne jest też prawidłowe odprowadzanie wód opadowych. Nie można odprowadzać deszczówki do kanalizacji sanitarnej. Taka praktyka grozi cofnięciem się ścieków i zalaniem posesji (naszej i/lub sąsiadów).

Służby mogą nałożyć za to karę do 10 tys. zł lub ograniczenie wolności. Zamiast ryzykować, warto wodę z opadów zbierać do zbiorników i wykorzystywać do podlewania roślin czy mycia auta. Jest to nie tylko zgodne z prawem, ale i wyjątkowo ekologiczne.

Deszczówkę można wykorzystać ekologicznie i zaoszczędzić na zwykłej wodzie. Np:

Zbieranie deszczówki – można instalować systemy do jej zbierania np. w zbiornikach na dachu, co pozwala na jej późniejsze użycie; Nawadnianie ogrodu – zebrana deszczówka idealnie nadaje się do podlewania roślin, co pozwala zaoszczędzić na rachunkach za wodę pitną; Mycie auta – można używać deszczówki do mycia samochodów czy innych powierzchni ; Toaleta i pranie – woda deszczowa, kiedy jest odpowiednio przefiltrowana, może być wykorzystana do spłukiwania toalet lub w pralkach.

Trzeba jednak pamiętać, że deszczówka powinna być odpowiednio zbierana i filtrowana, aby nie była zanieczyczona.

3. Wypalanie traw i nowe kary od 2026 roku

Wypalanie traw na działce nadal jest surowo zabronione i do tego wyjątkowo niebezpieczne. Rząd zdecydował się drastycznie zaostrzyć sankcje, aby skuteczniej walczyć z plagą wiosennych pożarów. Nowe przepisy kilkukrotnie zwiększają kary za nielegalne pozbywanie się trawy.

Od 2026 roku maksymalna wysokość grzywny wzrosła z 5 tys. zł do aż 30 tys. zł. Co więcej, z katalogu kar znika łagodna nagana, a pojawia się kara ograniczenia wolności. Nawet za mniejsze przewinienia przy użyciu ognia mandat na miejscu może wynieść teraz do 5 tys. zł.

W naTemat pisaliśmy, że nowelizacja nie dotyczy wyłącznie osób, które same rozniecają ogień czy wypalają trawy. Takimi samymi karami mają być zagrożone osoby, które nie dopełniają obowiązków w zakresie zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu.

Chodzi o sytuacje, w których właściciel, zarządca lub osoba odpowiedzialna za dany budynek czy obszar ignoruje wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych: brak odpowiednich instalacji, nieutrzymywanie dróg ewakuacji w należytym stanie, zaniedbania w utrzymaniu sprzętu przeciwpożarowego.

4. Wycinka drzew na posesji pod nadzorem

Pozimowe porządki często obejmują usuwanie uschniętych lub przeszkadzających drzew lub krzeów. Pomimo tego, że rosną na naszym, prywatnym terenie, to nie wszystkie można wyciąć bez pytania o zgodę, a kary za samowolę są liczone w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych (zależy od liczby wyciętych drzew).

Kontrolerzy zwrócą przede wszystkim uwagę na obwód pnia oraz gatunek rośliny. Bez zezwolenia można pozbyć się drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb oraz klonów jesionolistnych i srebrzystych 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego 50 cm – dla wszystkich pozostałych gatunków

W innych sytuacjach konieczne jest zgłoszenie do urzędu (lub na stronie rządu) lub uzyskanie formalnej zgody. I akurat ten przepis to nie przelewki. W naTemat opisaliśmy historię mężczyzny, który za wycięcie 43 drzew musiał zapłacić ponad 107 tys. zł.

5. "Podatek" od płotu i nowe wymogi dla ogrodzeń

Wiosną przymierzamy się do wymiany ogrodzeń. Od 2025 roku są traktowane jako budowle, co wywołało plotki o nowym podatku. Ministerstwo Finansów uspokaja jednak, że daninę od wartości płotu zapłacą wyłącznie przedsiębiorcy, jeśli ogrodzenie służy działalności gospodarczej. Osoby prywatne są z tego obowiązku zwolnione.

Jeśli postawimy nowy płot lub pomalujemy elewację budynku, to pamiętajmy o powieszeniu tabliczki z numerem posesji. Jest na to 30 dni, a potem możemy dostać 250 zł mandatu. Choć obowiązek oświetlenia nie jest już powszechnie egzekwowany, to samo oznaczenie musi być widoczne i czytelne z ulicy. Ma to ogromne znaczenie dla pracy służb ratunkowych czy kurierów.