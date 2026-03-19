Wyjaśniamy, gdzie wyrzucić zbite naczynia.

Powszechny obowiązek segregacji śmieci w Polsce wprowadzono już dobrych kilka lat temu, jednak przy niektórych odpadach sprawa wciąż nie jest do końca jasna. Problem stanowią między innymi zbite naczynia, takie jak kubki i talerze. Do którego kubła na śmieci je wyrzucić? Wyjaśniamy.

REKLAMA

Jednolity, pięciofrakcyjny system segregacji odpadów z powodzeniem funkcjonuje w Polsce od kilku lat. W ostatnich miesiącach, po wprowadzeniu systemu kaucyjnego, pewne zmiany zaszły w zakresie wyrzucania puszek oraz plastikowych i szklanych butelek. Zamiast wrzucać je do kubła na śmieci, zbieramy kaucyjne opakowania i oddajemy do automatów w dużych sklepach lub zwracamy kasjerowi w mniejszych placówkach (co ważne: muszą być one niezgniecione).

Ale ze zbitym kubkiem, stłuczonym talerzem, wyszczerbioną miską czy zniszczoną doniczką wciąż zdarzają się pewne wątpliwości. Który kosz na śmieci jest tym odpowiednim?

REKLAMA

Gdzie wyrzucać naczynia, kafelki, lustra?

Podpowiadamy: wcale nie do pojemnika na szkło. Naczynia i akcesoria ceramiczne często wykonane są z innych materiałów, np. kamionki, porcelany, fajansu lub gliny, które różnią się od szkła składem i temperaturą topnienia. Oznacza to, że nie nadają się do recyklingu szklanych opakowań.

Naczynia i doniczki należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. To ważne, bo jeśli wrzucimy je do zielonego kubła, możemy zanieczyścić całą partię szkła (nawet niewielką ilością); fragmenty innych materiałów nie stopią się razem z butelkami, które wylądują w tej frakcji, i stworzą wady w produktach z recyklingu.

REKLAMA

Do kosza na odpady zmieszane powinny trafić także kafelki oraz elementy ceramiczne. Ta sama zasada dotyczy również luster. Co ważne, większą ilość surowca (czyli śmieci powstałe np. przy remoncie łazienki lub kuchni) powinniśmy oddać do lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Możemy również skontaktować się z centrum recyklingu: może okazać się, że specjaliści ponownie wykorzystają materiał.

Pamiętajmy, że można też podarować naczyniom drugie życie. Wystarczy przekazać je w dobre ręce, np. oddać za darmo znajomym lub chętnym, do których można dotrzeć za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego bądź lokalnej grupy w mediach społecznościowych. Można też wykorzystać naczynia, doniczki i inne akcesoria do działań kreatywnych, np. stworzenia nowych ozdób (lub choćby ścieżki w ogrodzie).

REKLAMA

Co wyrzucać do zielonego kosza na śmieci (szkło)?

Do zielonego pojemnika lub worka na śmieci, czyli tego na szkło, nie wyrzucamy wymienionych wyżej odpadów. Co zatem powinno do niego trafiać? Oto lista:

słoiki (bez pokrywek), butelki (np. po napojach, sokach, alkoholu oraz żywności – bez nakrętek i kapsli), szklane opakowania po kosmetykach (bez plastikowych lub metalowych elementów).

Szklane opakowania nie muszą być umyte przed wyrzuceniem i, co nie dla każdego jest oczywiste, mogą mieć etykiety lub naklejki (nie ma konieczności zdrapywania ich).

Do szkła nie wyrzucajmy natomiast także np. termometrów, monitorów, szkła okiennego czy żaroodpornego, kryształów, zniczy ceramicznych oraz zniczy szklanych, na których znajdują się pozostałości wosku, żarówek, szkieł okularowych, opakowań po lekach, opakowań po olejach silnikowych i rozpuszczalnikach, szyb oraz reflektorów samochodowych.