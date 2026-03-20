Nowy Mercedes GLB wjeżdża do salonów. Na razie w Niemczech, ale debiut w Polsce to tylko kwestia kilku miesięcy. Materiały prasowe Mercedes-Benz

Mercedes-Benz nie zwalnia tempa i wprowadza do sprzedaży spalinowe wersje nowego modelu GLB. To jedna z najbardziej oczekiwanych premier.

REKLAMA

Nowy Mercedes GLB to SUV, który rzuca wyzwanie stereotypom. Choć wersja elektryczna zadebiutowała wcześniej, to właśnie odmiany spalinowe z układem miękkiej hybrydy 48V mają szansę stać się sprzedażowym hitem. Niemiecki producent postawił na technologię, która pozwala podróżować taniej i bardziej komfortowo.

Jak wygląda nowe wnętrze?

W środku nowego Mercedesa GLB dzieje się magia. Samochód bazuje na najnowszym systemie operacyjnym MB.OS, który wspiera aktualizacje zdalne (OTA). To oznacza, że twoje auto z czasem może stawać się lepsze, bez wizyty w serwisie.

REKLAMA

Największą nowością jest system MBUX zintegrowany ze sztuczną inteligencją od Google i Microsoft. Auto nie tylko wykona twoje polecenia, ale realnie pomoże w planowaniu trasy czy zarządzaniu funkcjami komfortu. Mimo nowoczesnych gadżetów GLB pozostaje mistrzem praktyczności, bo pomieści do 7 osób, a bagażnik oferuje solidne 540 litrów pojemności.

Pod maską rewolucja: 1.5 litra i wsparcie prądu

Mercedes postawił na całkowicie nową jednostkę benzynową o pojemności 1.5 litra z turbodoładowaniem. Silnik współpracuje z silnikiem elektrycznym o mocy 22 kW (30 KM), który został ukryty w 8-biegowej, dwusprzęgłowej skrzyni biegów.

REKLAMA

Oto jak prezentuje się gama mocy:

GLB 180: 100 kW ( 136 KM ) GLB 200: 120 kW ( 163 KM ) GLB 220: 140 kW ( 190 KM )

Dzięki baterii 1.3 kWh, nowy GLB potrafi "żeglować" z wyłączonym silnikiem spalinowym przy prędkościach do 100 km/h i odzyskiwać energię z mocą do 25 kW. Efekt? Średnie spalanie wynosi zaledwie 5,7 – 6,7 l/100 km.

Ile kosztuje nowy Mercedes GLB? Ceny i wyposażenie

Ceny nowego modelu w Niemczech startują od poziomu 50 396 euro (ok. 218 000 zł). Jak będzie w Polsce? Prawdopodobnie właśnie w tych granicach, ale na oficjalny cennik będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

REKLAMA

Klienci w Niemczech mają do wyboru pięć wersji wyposażenia oraz napęd na przednią oś lub system 48V 4MATIC (napęd na cztery koła).

W opcji znajdziemy też pakiet MB.DRIVE ASSIST, który pozwala na jazdę autonomiczną poziomu 2 (auto samo zmienia pasy i utrzymuje bezpieczny dystans).