Mercedes-AMG G63 Cabriolet na razie jako koncept już śmiga w testach. Materiały prasowe Mercedes-Benz

Kultowa Gelenda w wersji bez dachu powraca i to w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Mercedes właśnie potwierdził, że legendarna terenówka znów pozwoli poczuć wiatr we włosach, ale tym razem w znacznie bardziej praktycznym i luksusowym wydaniu.

To wiadomość, która zelektryzowała fanów motoryzacji na całym świecie. Po ponad dekadzie przerwy, Mercedes przywraca do życia wersję Cabriolet swojej najbardziej ikonicznej terenówki.

Co więcej, zapomnijcie o ciasnym, dwudrzwiowym nadwoziu z przeszłości, bo nadchodzi czterodrzwiowy Mercedes-AMG G63 Cabriolet, który połączy brutalną moc z luksusem dla całej rodziny.

Czy to najbardziej szalony SUV na rynku?

Nowy model zachowa swoją charakterystyczną, pudełkowatą sylwetkę, która od lat 70. niemal się nie zmienia. Tym razem jednak inżynierowie z Grazu w Austrii dokonali niemożliwego, łącząc sztywność potężnej ramy z brakiem stałego dachu i dodatkową parą drzwi.

:

Jak podaje portal motor1.com auto zostało zaprezentowane wąskiej grupie dealerów, a pierwsi świadkowie mówią o projekcie, który wygląda jak "milion dolarów". To ma być pokaz siły Mercedesa i odpowiedź na rosnący popyt na unikalne, kolekcjonerskie pojazdy typu ultra-premium.

Silnik V8 pod maską

Pod maską nie ma miejsca na kompromisy. Serce nowego kabrioletu to sprawdzona i uwielbiana jednostka V8 o pojemności 4.0 litrów z podwójnym turbodoładowaniem.

Oto kluczowe dane techniczne:

585 KM Układ miękkiej hybrydy , który poprawia reakcję na gaz. Skrzynia automatyczna, gotowa przenieść gigantyczny moment obrotowy na wszystkie cztery koła.

Choć Gelenda bez dachu nie jest autem sportowym w tradycyjnym sensie, jej przyspieszenie i dźwięk wydechu AMG z pewnością sprawią, że każda przejażdżka brzegiem morza będzie niezapomnianym przeżyciem.

Kiedy premiera i jaka cena?

Produkcja tego wyjątkowego modelu ma ruszyć w trzecim kwartale 2027 roku w fabryce w Grazu. Pierwsze egzemplarze trafią do salonów w 2028 roku.

Choć oficjalny cennik pozostaje tajemnicą, można być pewnym jednego: tanio nie będzie. Biorąc pod uwagę ceny standardowego modelu G63 oraz unikalność wersji Cabriolet, kwoty grubo przekraczające milion złotych są niemal pewne.

