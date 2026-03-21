Nie żyje Nicholas Brendon. Luigi Novi, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

Wieść o śmierci Nicholasa Brendona, w Polsce znanego m.in. dzięki roli Xandera w serialu "Buffy: Postrach wampirów", dotarła do opinii publicznej w sobotę 21 marca we wczesnych godzinach porannych. Aktor miał 54 lata. Kilka lat temu media donosiły o problemach aktora ze zdrowiem.

W piątkowe popołudnie fani dowiedzieli się o śmierci Chucka Norrisa, a w sobotę z samego rana nadszedł kolejny cios. Rodzina poinformowała, że Nicholas Brendon nie żyje. Bliscy gwiazdora kultowego serialu "Buffy: Postrach wampirów" opublikowali w mediach społecznościowych komunikat, w którym opisali okoliczności jego śmierci.

"Z ogromnym bólem przekazujemy wiadomość o śmierci naszego brata i syna, Nicholasa Brendona. Odszedł spokojnie we śnie z przyczyn naturalnych" – zakomunikowała rodzina zmarłego za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nicholas Brendon miał zaledwie 54 lata. W dalszej części komunikatu bliscy wspominali aktora i opisywali, jakim go zapamiętają.

"Większość osób znała Nicky'ego z jego pracy aktorskiej i ról, które ożywiał na ekranie przez lata. W ostatnich latach odkrył w sobie pasję do malarstwa i sztuki. Nicky uwielbiał dzielić się swoim entuzjazmem i talentem z rodziną, przyjaciółmi i fanami. Był pełen pasji, wrażliwy i nieustannie napędzany potrzebą tworzenia" – przekazała pogrążona w smutku rodzina.

Aktor zyskał popularność dzięki serialowi emitowanemu ma przełomie lat 90. i 2000. Nicholas Brendon występował w siedmiu sezonach produkcji "Buffy: Postrach wampirów". Alexander "Xander" Harris – bohater, którego grał – był jedną z głównych postaci serialu i najlepszym przyjacielem Buffy Summers, w którą wcielała się Sarah Michelle Gellar. Brendon występował również w innych produkcjach, m.in. "Zabójcze umysły", "Rodzinne rozgrywki" oraz "Równoległa rzeczywistość".

Zobacz także

Chuck Norris miał problemy zdrowotne. Przed laty przeżył koszmar pod prysznicem
Wyniki sekcji zwłok Maszy Graczykowskiej. Śledczy ujawniają pierwsze ustalenia
Chucka Norrisa pożegnał nawet Orbán. Tak czułego wideo się nie spodziewaliście
Masza Graczykowska mówiła o śmierci. Dziś jej wideo nabiera nowego znaczenia
Manager Magdaleny Majtyki odebrał tajemniczy telefon. Tego dnia znaleziono jej ciało
Najważniejsze role Chucka Norrisa. Jedna scena przeszła do historii kina akcji

Dodajmy, że w ostatnich latach zmarła także inna gwiazda należąca do obsady kultowej produkcji. Mowa o Michelle Trachtenberg, która wcielała się w serialu w siostrę Buffy. Odeszła 26 lutego 2025 roku. Miała tylko 39 lat.

Problemy zdrowotne Nicholasa Brendona

Nie jest tajemnicą, że w przeszłości aktor miał spore prywatne problemy, o których rozpisywały się media. Nicholas Brendon miał problemy z prawem (media informowały o zatrzymaniach związanych z zarzutami przemocy domowej, posiadania narkotyków i nielegalnie wypisanych leków), zmagał się także z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji. Mówił też o walce z depresją.

W 2022 roku trafił do szpitala ze względu na incydent kardiologiczny. Jak przekazywała wówczas siostra Brendona, stwierdzono u niego tachykardię (częstoskurcz), czyli przyspieszoną akcję serca – powyżej 100 uderzeń na minutę. Media opisywały, że zdiagnozowano u niego wrodzoną wadę serca.

BBC przypomina, że aktor otwarcie wypowiadał się na temat swoich kłopotów ze zdrowiem, w tym także dwóch operacji kręgosłupa, które przeprowadzono u niego po stwierdzeniu zespołu końskiego ogona, rzadkiej choroby, która może wpływać na zdolność poruszania się i funkcjonowanie pęcherza oraz jelit.

W przeszłości Brendon zmagał się także z problemem jąkania, a później nagłaśniał tę sprawę jako rzecznik prasowy organizacji zajmującej się leczeniem ludzi jąkających się Stuttering Foundation of America.