Przełom w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy

To wiadomość, na którą kierowcy w całej Polsce, a zwłaszcza w stolicy, czekali od lat. Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) w końcu wychodzi z impasu i wchodzi w decydującą fazę przygotowań. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ogłosiła kluczową decyzję, która przybliża nas do domknięcia pierścienia wokół stolicy.

Odcinek pomiędzy węzłami Drewnica i Warszawa Wschód (dawniej Zakręt) to ostatnia czarna dziura na mapie drogowej stolicy. Bez tych 16 kilometrów trasy S17 cały system obwodnic nie może działać z pełną wydajnością, a ruch tranzytowy wciąż rozlewa się po lokalnych drogach.

Dobra wiadomość jest taka, że wybrano właśnie najkorzystniejszą ofertę na opracowanie pełnej dokumentacji. Jak podaje GDDKiA zadanie to zrealizuje doświadczone biuro TRANSPROJEKT-WARSZAWA. To właśnie ci eksperci nakreślą ostateczny kształt drogi, na którą czekają tysiące mieszkańców aglomeracji.

Jak będzie wyglądać nowa trasa? Tunele i ogromna przepustowość

Projektanci stoją przed ambitnym zadaniem, ponieważ trasa musi pogodzić interesy kierowców i mieszkańców okolicznych terenów. Co już wiemy o technicznych aspektach nowej S17?

Będą dwie jezdnie po trzy pasy ruchu: Zapomnijcie o wąskich gardłach, bo standardem będzie ogromna przepustowość. Nacisk na tunele, Aby zminimalizować uciążliwość trasy, analizowane będą warianty z wykorzystaniem rozwiązań tunelowych. Węzeł Drewnica: To tutaj nowa trasa połączy się z istniejącym układem dróg ekspresowych, domykając ring od strony północnej.

:

Kiedy ruszą prace i kto za to odpowiada?

Drogowcy nie zamierzają tracić czasu. Zakłada się, że umowa z biurem projektowym zostanie podpisana w II kwartale br. To oznacza, że jeszcze przed wakacjami inżynierowie usiądą do desek kreślarskich, by przygotować materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej.