To wiadomość, na którą kierowcy w całej Polsce, a zwłaszcza w stolicy, czekali od lat. Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) w końcu wychodzi z impasu i wchodzi w decydującą fazę przygotowań. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ogłosiła kluczową decyzję, która przybliża nas do domknięcia pierścienia wokół stolicy.
Odcinek pomiędzy węzłami Drewnica i Warszawa Wschód (dawniej Zakręt) to ostatnia czarna dziura na mapie drogowej stolicy. Bez tych 16 kilometrów trasy S17 cały system obwodnic nie może działać z pełną wydajnością, a ruch tranzytowy wciąż rozlewa się po lokalnych drogach.
Dobra wiadomość jest taka, że wybrano właśnie najkorzystniejszą ofertę na opracowanie pełnej dokumentacji. Jak podaje GDDKiA zadanie to zrealizuje doświadczone biuro TRANSPROJEKT-WARSZAWA. To właśnie ci eksperci nakreślą ostateczny kształt drogi, na którą czekają tysiące mieszkańców aglomeracji.
Jak będzie wyglądać nowa trasa? Tunele i ogromna przepustowość
Projektanci stoją przed ambitnym zadaniem, ponieważ trasa musi pogodzić interesy kierowców i mieszkańców okolicznych terenów. Co już wiemy o technicznych aspektach nowej S17?
Kiedy ruszą prace i kto za to odpowiada?
Drogowcy nie zamierzają tracić czasu. Zakłada się, że umowa z biurem projektowym zostanie podpisana w II kwartale br. To oznacza, że jeszcze przed wakacjami inżynierowie usiądą do desek kreślarskich, by przygotować materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej.
Wykonawca przygotuje dokumentację zawierającą różne warianty poprowadzenia trasy. To kluczowy moment, bo to właśnie teraz rozstrzygnie się, jak głęboko pod ziemią lub jak blisko osiedli pobiegnie nowa arteria.