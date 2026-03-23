Modżtaba Chamenei ocalał dzięki przypadkowi. Izrael użył rakiet, które nie wybaczają. Fot. Wikimedia Commons; rafael.co.il; montaż: naTemat.pl

Nowy przywódca Iranu miał uniknąć śmierci wyłącznie dlatego, że wyszedł z budynku na kilka sekund przed uderzeniem. W relacjach pojawia się nazwa Blue Sparrow, przedstawiana jako broń użyta w ataku. Te rakiety się nie mylą, więc Modżtaba Chamenei miał niebywałe szczęście.

Ali Chamenei zginął 28 lutego w izraelsko-amerykańskich uderzeniach na Iran. Agencja Reuters później informowała, że pierwsza fala ataków była wymierzona w dekapitację irańskiego kierownictwa politycznego i wojskowego.

Modżtaba Chamenei przeżył atak i został później wyniesiony na stanowisko najwyższego przywódcy. Według irańskiego urzędnika był lekko ranny, a izraelska ocena wywiadowcza mówiła o lekkim zranieniu. Dwa dni później sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił już o poważniejszych obrażeniach i możliwym oszpeceniu. Modżtaba wyszedł z pierwszego uderzenia żywy, choć najpewniej został ranny. Pojawiły się również przypuszczenia, że został on przetransportowany do Rosji, gdzie miał być operowany.

Skąd wzięła się wersja o uratowaniu przez przypadek?

Najbardziej szczegółowa relacja o tym, że Modżtaba ocalał dosłownie dzięki sekundom, pochodzi z przecieku z wewnętrznego irańskiego spotkania. Modżtaba miał przebywać w budynku razem z ojcem, ale wyszedł na dziedziniec tuż przed uderzeniem.

W tej wersji pierwsza rakieta trafiła w część kompleksu, gdzie znajdował się Ali Chamenei, druga miała zniszczyć prywatne pomieszczenia Modżtaby, a trzecia uderzyć w budynek należący do jego szwagra. To właśnie z tej relacji pochodzi sugestia, że ocalenie było czystym przypadkiem, a nie efektem wcześniejszego ostrzeżenia, ewakuacji czy sygnału wywiadowczego.

Czym tak właściwie jest Blue Sparrow?

W wielu relacjach pojawia się wątek rakiety Blue Sparrow. To właśnie ona według nieoficjalnych doniesień mogła być użyta do zabicia Alego Chameneiego. Blue Sparrow należy do rodziny Sparrow Targets, czyli izraelskich pocisków wykorzystywanych do symulowania zagrożeń balistycznych na potrzeby testów obrony przeciwrakietowej. To średniego zasięgu pocisk z naprowadzaniem GPS/INS o masie około 1900 kg, z ładunkiem modularnym, który może przyjmować różne konfiguracje, w tym wariant z ładunkiem odłamkowo-burzącym.

Sam producent nie opisuje Blue Sparrow jako klasycznej, regularnie oferowanej broni do ofensywnych uderzeń na cele naziemne, tylko jako system służący do testów ochrony antybalistycznej. Jednocześnie konstrukcja jest na tyle zaawansowana i modułowa, że w obiegu analitycznym od dawna pojawiają się oceny, iż mogła zostać zaadaptowana do roli ofensywnej.

W analizach bardzo często podkreśla się, że pocisk może schodzić na cel bardzo stromym torem. To właśnie stąd biorą się popularne medialne określenia typu "rakieta lecąca z kosmosu" albo "pocisk, który spada niemal pionowo". Taki profil uderzenia jest szczególnie istotny przy celach silnie chronionych, położonych w gęstej zabudowie lub osłoniętych przed klasycznym płaskim nalotem.