W USA oferują hojną nagrodę za informacje o irańskich przywódcach.

Departament Stanu USA w piątkowym komunikacie obwieścił, że za informacje o irańskich przywódcach oferuje nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów. Na potencjalnych przyszłych informatorów czeka jeszcze dodatkowa nagroda, którą proponują urzędnicy.

REKLAMA

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Na Bliskim Wschodzie wybuchł chaos, którego skutki odczuliśmy również w Polsce (notowania ropy na rynku światowym poszybowały w górę, a to doprowadziło do dużych podwyżek cen na stacjach benzynowych).

Krótko po ataku pojawiły się pierwsze informacje o tym, że najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei nie żyje. Zostały one oficjalnie potwierdzone, a kilka dni później irańskie media państwowe poinformowały, że wybrano nowego najwyższego przywódcę. Został nim Mojtaba Chamenei. Jest on jednym z liderów, którzy znaleźli się na celowniku USA, a za informacje na ich temat obiecuje się hojne nagrody.

REKLAMA

"Masz informacje o tych irańskich przywódcach terrorystycznych? Prześlij nam wskazówkę. Może to dać Ci prawo do nagrody i relokacji" – brzmi wpis opublikowany na oficjalnym profilu programu nagród Departamentu Stanu USA "Nagrody za Sprawiedliwość".

Stany Zjednoczone kuszą, że w zamian za informacje można otrzymać aż do 10 milionów dolarów. Wskazują też cele, wśród których wymienieni są najwyższy przywódca Mojtaba Chamenei, starszy przywódca Ali Asghar Hejazi, starszy doradca najwyższego przywódcy gen. Yahja Rahim-Safavi, szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani, minister Eskandar Momeni i minister Esmail Khatib.

REKLAMA

"Te osoby dowodzą i kierują różnymi częściami irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), który planuje, organizuje i realizuje terroryzm na całym świecie" – przypomina amerykański Departament Stanu.

Kilka miesięcy temu media informowały, o czym mogliście przeczytać też w naTemat, że za informacje mogące doprowadzić do aresztowania Nicolasa Maduro (ówczesnego przywódcy Wenezueli) oferowano 50 milionów dolarów. Tymczasem w lutym tego roku Stany Zjednoczone proponowały 15 milionów dolarów za przydatne informacje na temat barona narkotykowego El Mencho (właśc. Nemesio Ruben Oseguera Cervantes). Ostatecznie został on zabity podczas operacji wojskowej w Meksyku.

REKLAMA

Wojna w Iranie

Trwa wymiana ognia między Izraelem i USA a Iranem. W piątek 13 marca Arabia Saudyjska poinformowała, że wcześnie rano jej obrona przeciwlotnicza zestrzeliła prawie 50 dronów. Tymczasem obrona powietrzna NATO przechwyciła trzeci pocisk balistyczny, który Iran wystrzelił w kierunku Turcji. Poinformowało o tym ministerstwo obrony z Turcji, które cytuje agencja Reuters.

Ponadto, w Omanie nad prowincją Suhar zestrzelono dwa drony. Jeden z nich spadł w strefie przemysłowej Al Awahi. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zginęły, a kilka doznało obrażeń.