Decyzja sądu ws.nieruchomości pozytywna dla Ziobry.

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zabezpieczenia majątkowe nałożone na nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W tle chodzi o pewien błąd prokuratora. To już kolejna taka sytuacja w ciągu ostatnich miesięcy.

Przypomnijmy: Zbigniew Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw w tym sprzeniewierzenie środków z Funduszu Sprawiedliwości i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prokuratura w listopadzie wnioskowała m.in. o tymczasowy areszt dla byłego ministra. Podjęto też decyzję o zabezpieczeniu jego majątku.

W związku z tym PK chciała nałożyć na nieruchomość Ziobry w Jeruzalu hipotekę przymusową w wysokości ponad 143 mln zł, bo na tyle bowiem wyliczono koszt przestępstw zarzucanych politykowi.

Sąd zdecydował pomyślnie dla Ziobry ws. nieruchomości

Już w grudniu pisaliśmy w naTemat o tym, że Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej nie wydał na to jednak zgody. Dziennikarz RMF FM dowiedział się wówczas, że wniosek prokuratury zawierał "liczne błędy". Teraz pojawiły się doniesienia o kolejnych.

Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie "uchylił zabezpieczenia majątkowe nałożone na nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry", bo "prokurator wpisał hipotekę, zanim w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobry".

Choć faktyczna decyzja w sprawie uchylenia immunitetu zapadła to – zgodnie z prawem – prokurator winien zaczekać na publikację w Monitorze Polskim. W artykule RMF 24 ujawniono również, że prokuratura od momentu wytknięcia pierwszy błędów nie składała nowego wniosku, tylko poprawiała ten pierwotny.

Jak podkreślono "to właśnie jego poprawność podważyli adwokaci byłego ministra w zażaleniu. Sąd ich opinię podzielił i postanowienie o zabezpieczeniu jego majątku właśnie uchylił".

O co chodziło przy pierwszych błędach?

W grudniu referendarz stwierdził, iż wniosek prokuratury ws. zabezpieczenia nieruchomości Ziobry zawiera liczne błędy. Zabrało wówczas m.in. wierzytelności, na podstawie której hipoteka miała być wpisana i nie wskazano także wierzyciela. Ponadto na tę samą sumę 143 mln zł zabezpieczono już inną nieruchomość należącą do Ziobry.

"Według przepisów obciążenie hipoteką przymusową więcej niż jednej nieruchomości tego samego dłużnika wymaga podzielenia zabezpieczenia na poszczególne hipoteki cząstkowe, do pokrycia wierzytelności w całości" – podano.

Jeszcze tego samego dnia wyszło na jaw, że była to kolejna sytuacja z poprawką. PAP informował, że wniosek ponowiono, ale jeszcze raz został oddalony przez sąd. – Niestety, zdaniem referendarza, który orzekał w tej sprawie, (red. przyp. – prokurator) poprawił go niedostatecznie – powiedział agencji Grzegorz Gała, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi.