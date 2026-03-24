Rafał Leśkiewicz odniósł się do słów Donalda Tuska o wizycie prezydenta w Budapeszcie Fot. KPRP // Fot. shutterstock / montaż: naTemat.pl

Donald Tusk gorzko ocenił wizytę Karola Nawrockiego na Węgrzech i zarzucił mu działanie na szkodę Polski oraz wbrew rekomendacji rządu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nie przepuścił okazji, aby ruszyć z ciętą ripostą w kierunku premiera. Zarzuty o "manipulację" to był dopiero początek.

Donald Tusk skomentował we wtorek (24 marca) to, co dzień wcześniej zrobił Karol Nawrocki. Prezydent wybrał się do Budapesztu, gdzie spotkał się z premierem Viktorem Orbánem. Zdaniem szefa polskiego rządu Nawrocki zrobił to "wbrew oczywistym interesom Polski". – Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie – mówił, wyliczając przy tym, co na niekorzyść UE, Ukrainy i naszego kraju robił w ostatnim czasie węgierski polityk.

Pałac odpowiada Tuskowi ws. Nawrockiego na Węgrzech

Do słów Tuska odniósł się w rozmowie z PAP rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz przekonywał, że wizyta w Budapeszcie była kontynuacją obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a Orbán "jest premierem wybranym w demokratycznych wyborach przez obywateli Węgier".

– Węgry są członkiem Unii Europejskiej, są członkiem NATO. Polska i Węgry stanowią wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Współpracujemy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza czy Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prowadzimy wymianę gospodarczą, która rocznie osiąga kilkanaście miliardów euro – wymieniał Leśkiewicz, cytowany przez WP.

Wspomniał też o tym, że jeszcze do 22 marca Ministerstwo Spraw Zagranicznych podczas wizyty na Węgrzech miała reprezentować szefowa służby zagranicznej Henryka Mościcka-Dendys. – W ostatniej chwili jej udział został odwołany – przekazał Leśkiewicz.

Leśkiewicz zarzucił Tuskowi, że jest "najbardziej prorosyjskim premierem"

W imię obrony prezydenta przypomniał też fakt, że Nawrocki "nie zgadza się z wieloma decyzjami Węgier, szczególnie jeśli chodzi o stosunek do Rosji, Władimira Putina czy kwestię wspierania Ukrainy".

Na koniec Leśkiewicz uderzył w Tuska. – Słowa premiera Donalda Tuska są kolejnym przykładem manipulacyjnej polityki tego rządu, skierowanej przeciwko prezydentowi. Donald Tusk to najbardziej prorosyjski premier RP po 1989 roku, który prowadził konsekwentną politykę resetu z Rosją – stwierdził rzecznik Nawrockiego.

Tusk rozliczył Nawrockiego za Budapeszt

– Ja chciałbym tylko przypomnieć kilka podstawowych faktów, które powodują, że dzisiaj premier Węgier jest oceniany nie tylko przez polski rząd – ale przede wszystkim przez polski rząd – jako polityk, który występuje systematycznie wbrew polskim interesom. Europejskim, ale także specyficznie polskim interesom – mówił Donald Tusk.

I odniósł się m.in. do tematu 2 miliardów złotych, które Polska powinna otrzymać z europejskiej kasy za sprzęt wysłany Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny. Tusk przypomniał, że premier Viktor Orbán blokuje wypłatę środków dla Polski z mechanizmu European Peace Facility.

Premier nadmienił, że węgierski polityk zablokował wypłatę pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na pomoc dla Ukrainy, w sytuacji, w której "te pieniądze prawdopodobnie rozstrzygną o losach całej wojny". Przypomniał również o doniesieniach, według których węgierscy dyplomaci mają współpracować z władzami rosyjskimi i przekazywać im informacje.

Nie pominął też wątku azylu, który na Węgrzech otrzymali podejrzani o popełnienie przestępstwa polscy politycy. Tusk wyliczał też, że Orbán od początku wojny w Ukrainie z konsekwencją przeciwdziała nowej polityce energetycznej UE.

