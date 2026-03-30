Riya Sokół "nic nie obiecuje" za 65 tysięcy złotych rocznie. instagram.com/psychomama_julia

Riya Sokół udzieliła ostatnio głośnego wywiadu, w którym opowiadała o swoim programie mentoringowym. Uwagę internautów przyciągnęła szczególnie wypowiedź celebrytki dotycząca korzyści, które można z niego wynieść. Okazuje się, że Sokół... "nic nie obiecuje". Tylko że jest to całkiem kosztowne.

REKLAMA

Coaching w Polsce nie jest już nowością – od kilku dobrych lat ma się świetnie i słyszał o nim chyba każdy. Powstał też zawód coacha. Zadaniem takiej osoby jest w teorii pomoc klientom w ustalaniu celów, opracowywaniu planów działania, a następnie dążeniu do realizacji założeń. Coach może pomagać np. w rozwoju osobistym lub zawodowym.

Jedną z osób działających w tej branży jest Riya Sokół. Jest ona znana jako coach mentalny. W nowym wywiadzie celebrytka opowiedziała o swoim programie mentoringowym. Jej wypowiedź wzbudziła duże kontrowersje, a Sokół odniosła się do niej w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Riya Sokół i jej program mentoringowy. "Nic nie obiecuje"

Riya Sokół kiedyś próbowała swoich sił jako wokalistka, wtedy znana jako Pati Sokół. Ostatecznie wybrała jednak inną ścieżkę i została coachem mentalnym. Jej zadaniem ma być motywowanie ludzi do samorozwoju oraz osiągania kolejnych celów. Udziela się także w mediach społecznościowych, a niedawno pojawiła się w podcaście Julii Izmalkowej "Matcha Talks".

Jednym z tematów podejmowanych podczas tej rozmowy była działalność, którą prowadzi Sokół. W pewnym momencie celebrytka stwierdziła, że "w mentoringu nie ma czegoś takiego jak kompetencje, bo kompetencją jesteś ty i to, co ty prezentujesz". Izmalkowa, która jest psycholożką, zaczęła mówić:

REKLAMA

– Powodem, dla którego ja nie prowadzę mentoringu, jest to, że ja nie czuję, że mam kompetencje, żeby komuś przekazać wiedzę, która jest...

Ale nie dokończyła, bo wtedy głos zabrała Riya Sokół.

– Ale ja tego nie obiecuję – odpowiedziała.

– Czyli co obiecujesz? – zapytała gospodyni podcastu.

– Nic nie obiecuję. Dlatego mówię, że ty nie rozumiesz, co to jest mentoring. Ja niczego tam nie obiecuję.

W czasie podcastu pojawiły się też szczegóły dotyczące programu mentoringowego, który proponuje ludziom Riya Sokół. Jego cena wynosi 65 tysięcy złotych rocznie.

REKLAMA

– 65 tysięcy za rok i ty nic nie obiecujesz? Czyli ktoś wydaje 65 tysięcy za rok w zamian za obietnicę niczego? – pytała gospodyni "Matcha Talks".

– To nie jest obietnica niczego, bo tam trafiają osoby, które mnie już znają, które ze mną bardzo dużo przeżyły, mają własne doświadczenie i wiedzą, czego mają się spodziewać po mnie – stwierdziła na to jej gościni.

Na stwierdzenie Izmalkowej, że "ale ty im nic nie obiecujesz", Sokół odpowiedziała:

– One się nie pytają mnie o żadną obietnicę. Jakby do mnie przyszły i powiedziały: "Co mi możesz obiecać?", to może bym się nad tym pochyliła, ale ja nigdy nie usłyszałam takiego pytania.

Być może Riya Sokół niefortunnie sformułowała swoją wypowiedź, a może tak właśnie miało wyjść. Wiadomo, że jeden będzie uważać, iż wydanie ponad pięciu tysięcy złotych miesięcznie na program mentoringowy, w ramach którego trenerka "niczego nie obiecuje", to strata pieniędzy.

Inny z kolei stwierdzi, że właśnie to pomaga mu w rozwoju. I nie ma nic złego ani w jednym, ani w drugim.

Z całą pewnością tym razem celebrytka-coach dzięki swojej wypowiedzi dotarła do innej, szerszej publiczności, nie do końca obracającej się w znanych jej kręgach. I cóż: w sieci rozgorzała dyskusja na temat kwot, obietnic Sokół (a raczej ich braku) oraz coachingu samego w sobie. To wciąż kontrowersyjna dziedzina, więc i tym razem komentujący nie powstrzymali się od uszczypliwości.

Sokół zabrała głos po fali komentarzy

Po publikacji fragmentu wywiadu internauci zaczęli zarzucać osobom zajmującym się mentoringiem "sprzedawanie iluzji" i "naciąganie ludzi". W sieci rozpętała się burzliwa dyskusja na temat tego rodzaju działalności. W końcu Riya Sokół zabrała głos po wywiadzie, od którego się zaczęło.

REKLAMA

Celebrytka stwierdziła, że czuła się "ztriggerowana" i że w jej odczuciu "nie chodziło o to, aby faktycznie się dowiedzieć i zainspirować, tylko żeby zrobić dramę".

"Lubiłam Julię i uważałam, że jest bardzo inteligentną osobą, ale jeśli od ponad roku zadaje wciąż te same pytania, tylko w ostrzejszej formie, pod przykrywką "pytań konfrontacyjnych" – to ja już nie mam na to zgody. Nie mam zgody, aby ktoś obrażał moich klientów i publiczność. Nie mam zgody, aby na Whatsappie i poza kamerami udawać kogoś innego, a przed – grać w jakąś niezrozumiałą dla mnie grę. Nie mam zgody na to, aby podważać ciężką pracę moją i moich ludzi... oraz nasze ogromne zmiany" – pisze na Instagramie.

REKLAMA

Sokół twierdzi jeszcze, że była "ztriggerowana nieprzygotowaniem się do wywiadu" prowadzącej. Dodała też, że "nie chciała wypuszczać tej rozmowy".