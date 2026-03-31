O godz. 20:45 rozpoczął się w Sztokholmie mecz Szwecja-Polska, którego stawką był awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Zwycięzca tego spotkania nie musiał czekać na losowanie fazy grupowej mundialu. Przyszli przeciwnicy są już bowiem doskonale znani.
W Sztokholmie odbył się finał baraży o bilet na MŚ 2026. Po nerwowym, ale ostatecznie wygranym (2:1) starciu z Albanią na warszawskim stadionie, trafiliśmy prosto na Szwedów. Skandynawowie w swoim półfinale pokonali reprezentację Ukrainy 3:1.
Eliminacje MŚ 2026 i wyboista droga Polaków przez baraże
Biało-czerwoni nie zagwarantowali sobie bezpośredniego awansu w ubiegłorocznych rozgrywkach grupowych. Piłkarze zaczęli od remisu z Holandią na wyjeździe, by później pokonać u siebie Finlandię oraz triumfować nad Litwą. Listopadowy rewanż z Holandią w Polsce znów zakończył się podziałem punktów. Fazę grupową zakończyliśmy wygraną nad Maltą. Na kadrę pod wodza Jana Urbana czekała dodatkowa, niezwykle stresującą rywalizacja w barażach. Przeciwników poznaliśmy w czasie uroczystego losowania w Zurychu w listopadzie. Polscy piłkarze trafili wtedy do drugiego koszyka.
Pierwszym krokiem do upragnionego celu okazała się kadra Albanii. To rywal, który był sklasyfikowany na 63. miejscu w globalnym rankingu FIFA, co od początku dawało nadzieje na zwycięstwo. Ze Szwedami sprawa wyglądała zupełnie inaczej.
Stawka była wysoka. Mistrzostwa świata 2026 po raz pierwszy zagoszczą aż w trzech państwach: Kanadzie, USA i Meksyku. O prestiżowy puchar powalczy tym razem rekordowa liczba 48 drużyn narodowych, z czego 16 będzie reprezentować Europę.
Kibice nie muszą teraz zastanawiać się nad tym, z kim mogli zawalczyć Polacy. Grudniowe losowani jednoznacznie wyłoniło przyszłych przeciwników dla triumfatorów europejskiej ścieżki barażowej.
Ostatecznie awans na mundial wywalczyli sobie Szwedzi pokonując Polską reprezentację 3:2. Zwycięska ekipa poleci za ocean i trafi prosto do Grupy F. Ewentualni przeciwnicy reprezentacji Polski na mistrzostwach świata to:
Sam turniej za wielką wodą rozpocznie się 11 czerwca bieżącego roku. Na murawach tegorocznych mistrzostw świata zamelduje się rekordowe 48 reprezentacji (z Europy zobaczymy 16 drużyn). Wielki finał przewidziano na 19 lipca w New Jersey.