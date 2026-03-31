Szwecja pokonała Polskę w finale baraży MŚ 2026. Z kim będzie w grupie na mundialu? Fot. Shutterstock

O godz. 20:45 rozpoczął się w Sztokholmie mecz Szwecja-Polska, którego stawką był awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Zwycięzca tego spotkania nie musiał czekać na losowanie fazy grupowej mundialu. Przyszli przeciwnicy są już bowiem doskonale znani.

W Sztokholmie odbył się finał baraży o bilet na MŚ 2026. Po nerwowym, ale ostatecznie wygranym (2:1) starciu z Albanią na warszawskim stadionie, trafiliśmy prosto na Szwedów. Skandynawowie w swoim półfinale pokonali reprezentację Ukrainy 3:1.

Eliminacje MŚ 2026 i wyboista droga Polaków przez baraże

Biało-czerwoni nie zagwarantowali sobie bezpośredniego awansu w ubiegłorocznych rozgrywkach grupowych. Piłkarze zaczęli od remisu z Holandią na wyjeździe, by później pokonać u siebie Finlandię oraz triumfować nad Litwą. Listopadowy rewanż z Holandią w Polsce znów zakończył się podziałem punktów. Fazę grupową zakończyliśmy wygraną nad Maltą. Na kadrę pod wodza Jana Urbana czekała dodatkowa, niezwykle stresującą rywalizacja w barażach. Przeciwników poznaliśmy w czasie uroczystego losowania w Zurychu w listopadzie. Polscy piłkarze trafili wtedy do drugiego koszyka.

Pierwszym krokiem do upragnionego celu okazała się kadra Albanii. To rywal, który był sklasyfikowany na 63. miejscu w globalnym rankingu FIFA, co od początku dawało nadzieje na zwycięstwo. Ze Szwedami sprawa wyglądała zupełnie inaczej.

Stawka była wysoka. Mistrzostwa świata 2026 po raz pierwszy zagoszczą aż w trzech państwach: Kanadzie, USA i Meksyku. O prestiżowy puchar powalczy tym razem rekordowa liczba 48 drużyn narodowych, z czego 16 będzie reprezentować Europę.

Potencjalni rywale Polaków na mundialu. Trudna Grupa F

Kibice nie muszą teraz zastanawiać się nad tym, z kim mogli zawalczyć Polacy. Grudniowe losowani jednoznacznie wyłoniło przyszłych przeciwników dla triumfatorów europejskiej ścieżki barażowej.

Ostatecznie awans na mundial wywalczyli sobie Szwedzi pokonując Polską reprezentację 3:2. Zwycięska ekipa poleci za ocean i trafi prosto do Grupy F. Ewentualni przeciwnicy reprezentacji Polski na mistrzostwach świata to:

Holandia Japonia Tunezja