Najgorsze miejsca na wakacje 2026. Tych miejsce lepiej unikać

Wiosna to bardzo dobry moment na rezerwowanie wakacji. Biorąc pod uwagę niepewność na rynku i ryzyko wzrostu cen, lepiej już teraz podjąć decyzję o tym, gdzie spędzi się lato. Jeżeli nadal szukacie kierunku urlopowego, mam dla was porady, gdzie w tym roku na pewno nie jechać.

Polacy są dość stali, jeśli chodzi o ulubione kierunki wakacyjne. Z biurami podróży najpewniej będziemy latać do Turcji, Egiptu i Grecji, choć w tym gronie może namieszać także Tunezja. Helladę wiele osób wybiera także w ramach urlopów organizowanych na własną rękę. Ostatecznie każdy z tych krajów jest godny polecenia na letni urlop. Jednak tym razem nie o nich. Na tapet wzięłam bowiem miejsca, których w wakacje 2026 lepiej unikać.

Upały, tłumy i najwyższe ostrzeżenia MSZ. To najgorsze miejsca na wakacje 2026

Wiosnę spędzamy na city breakach. Jednak latem lubimy wypoczywać na nieco dłuższych, najczęściej tygodniowych wakacjach. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację i liczne ostrzeżenia MSZ-u, zebrałam dla was listę 5 miejsc, których lepiej w tym roku unikać. Mój subiektywny ranking znajdziecie w najnowszym odcinku na kanale kierunek:PODRÓŻE na YouTube.

Przygotowując to zestawienie, pod uwagę wzięłam zalecenia naszej dyplomacji, ale także prywatne obserwacje i doświadczenia. W ten sposób na listę trafiły aż dwie europejskie stolice. Nie zabrakło także miejsc w Polsce, które latem najpewniej będą pękały w szwach od turystów (i w tym cały problem). Na szczycie rankingu znalazły się natomiast kraje, które wyjątkowo chętnie odwiedzamy przede wszystkim z biurami podróży, ale przed którymi ostrzega polskie MSZ i zdrowy rozsądek.